港股直擊 即巿股評

隔晚美股復市造好，納指再創新高。A股今日呈先升後回，加上市場憂慮本港爆發新一輪新冠肺炎疫情，以及美股期貨亞洲時段回吐。港股四日累飆逾2000點後，今日午後顯著回吐。

恒指高開231點，甫開曾飆升443點，見26782點續創3月5日以來新高，之後升勢急回，上午倒跌最多143點，中午升32點。午後沽壓加劇，跌穿250天線(約26092)及兩萬六關，最多急吐427點，見25911點。恒指收報25975點，跌363點或1.4%，四連升告終。大市下跌股份比例達64%；上升股份比例為36%。

國企指數報10600點，跌126點或1.2%。

大市成交額2399.57億元，較上日少4.3%。

即月期指收市跌361點或1.37%，報25970，低水6點。

滬指曾升返3400點，收市升幅縮至0.37%，報3345點；深成指升1.72%。

美國道指期貨最新跌283點，報25896。

藍籌方面，中行(03988)除息，收市跌1.7%；滙控(00005)吐1.7%，中移動(00941)吐2.7%，三股拖低大市132點。另外，港交所(00388)見360元創新高，收市吐1.6%；中石油(00857)跌3.4%。相反，平保(02318)升1.3%；建行(00939)升0.6%；吉利(00175)上月銷售增21%，收市升3.3%，四日累飆近三成九。

焦點板塊

本地股：衞生防護中心公布新增14宗確診個案，9名患者沒有外遊紀錄，屬本地感染個案，其中5宗源頭不明。本地地產股向下，九倉置業(01997)挫5.7%；九倉(00004)跌5.6%；新地(00016)跌3.3%；新世界(00017)(並行交易編號02909)跌3.7%；太地(01972)挫3.5%；華置(00127)吐7%。個別本地零售股受壓，周大福(01929)吐2.5%；利福國際(01212)挫4.3%；莎莎(00178)跌3.7%；I.T(00999)和必瘦站(01830)跌約3.5%。毗鄰的澳門股亦受壓，金沙中國(01928)挫4.2%；銀娛(00027)跌2.6%；新濠(00200)挫3.8%；澳博(00880)挫4.1%；永利澳門(01128)挫4.3%；美高梅中國(02282)跌2.9%。

內房及物管股：內房股回吐，中海外(00688)跌3.5%；恒大(0333)急吐8.2%；融創(01918)跌3.9%；世房(00813)創新高後吐4.3%；旭輝(00884)和合景泰富(01813)挫約5.3%。相反物管股造好，碧桂園服務(06098)獲野村升目標價，收市飆13%；永升(01995)升4.5%；雅生活(03319)升2.5%；中海物業(02669)升2.1%；鑫苑(01895)飆10.2%；新城悅(01755)升4.9%；保利物業(06049)升2.6%；時代鄰里(09928)折讓逾7%配股，股價曾挫6%，收市倒升2%。

券商股：今日普遍呈先升後回吐，招商證券(06099)計劃AH供股，收市急吐14.4%；華泰(06886)挫4.5%；中信証券(06030)吐6.2%；廣發証券(01776)挫7%；中信建投(06066)吐12%；中金公司(03908)挫7.7%；申銀萬宏(06806)插11.4%；中國銀河(06881)除息，股價挫7.5%；光大證券(06178)挫16%。

科技股：科網龍頭尋頂後回，騰訊(00700)、阿里(09988)、京東(09618)和網易(09999)創新高，阿里收市升3.1%，騰訊和京東分別倒跌0.8%和1.1%，網易無起跌。另外，美團(03690)吐3.1%。多隻二線科網股逆市走高，移卡(09923)續創新高，收市飆一成；友誼時光(06820)升6.7%；微盟(02013)升4.5%。多隻硬件股高位回吐，中芯(00981)A股今起申購，股價曾飆11%，高見44.5元創新高，收市倒跌8.9%；比亞迪電子(00285)破頂後吐半成；華虹半導體(01347)創新高後倒插13.5%。另外，中興(00763)吐4%；京信(02342)創逾八年高後吐8%；小米(01810)吐1.3%。

焦點股份

京能清潔能源(00579)：收市飆升31%。控股股東北京能源集團，考慮就H股提出有條件自願現金私有化，並在聯交所退市。

贛鋒鋰業(01772)：隔晚Tesla股價再創新高，帶挈贛鋒創上市新高，收市升13%，成交額5.91億元。

弘陽服務(01971)：今日上市，收報4.4元，比招股價高6%，成交額3.26億元。每手1000股，未計手續費一手賺250元。

中信大錳(01091)：中信資源(01205)擬出售在中信大錳所持的股權權益。中信大錳收市飆43.4%；中信資源升17.2%。另外中信股份(00267)跌2.5%。

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