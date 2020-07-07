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海底撈盈警 富瑞指收入跌幅好過預期

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富瑞  海底撈(06862)

評級：持有

目標價：30元(較前收市價35.75元有16.1%潛在跌幅)

海底撈盈警，預期截至6月底止半年將錄得淨虧損，而去年同期錄盈利9.11億元人民幣。

富瑞發表報告，指海底撈預計上半年收入按年下降約20%，跌幅好過該行此前約30%跌幅預測，或受惠於新店開張好於預期。

該行指，自海底撈3月12日重新開放大陸大部分門店以來，整體運營情況逐月改善，不過新店開張高於預期，可能意味著虧損會亦高於該行預期。

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