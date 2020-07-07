港股直擊 即巿股評

中信大錳(01091)曾飆92.6%，見0.47元逾一年高，現升49.6%，成交額3370萬元。

中信資源(01205)公布，公司擬出售在中信大錳所持的股權權益。

中信資源指，集團為中信大錳的單一最大股東，目前尚未訂立任何與潛在出售事項相關的正式交易協議或其他具有法律約束力的協議，潛在出售事項可能進行或可能不進行。

中信資源曾飆五成，見0.435元，現升22.4%，成交額2340萬元。

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