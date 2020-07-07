即巿股評 港股直擊

美股放完假返嚟又升過，雖然獨立日假期時，肺炎感染及確診人數上升，疫情繼續爆發，但經濟數據及就業數據較預期理想，市場憧憬經濟復甦進度符合預期，樂觀情緒蓋過負面疫情消息，美股三大指數再升，標指跟納指連升四日，納指再創收市新高。加上內地股市愈升愈有，上證指數突破3000點後頭也不回，深滬兩地股市半日成交額已突破萬億元人仔，氣氛熾熱下，港股又豈能落後於人。

港股連四日，恒指累計升逾2000點，並重上牛熊分界線250日線(26093點)之上，今過今早恒指高開後回調，回補即日裂口，午市升幅較開市大大收窄。

恒指高開231點，報26571點，盤中曾升443點，見26782點半日高位，創逾四個月高位。高位有獲利沽盤，一度拖累指數倒跌143點，見26195點半日低位，但仍守250日線後回升。中午恒指報升32點，報26371點；國指則報收10758點，同樣升32點。

內地股市咁強勁，全靠呢期人仔回勇，人民幣兌美元離岸價(CNH)一度升穿7算大關，不過目前都係去番七算水平。不過人民幣擺脫弱勢，令內地股市牛氣再現，最先受惠就係內險股，尤其係投資A股最重嘅國壽(02628)，噚日勁升逾一成後，今日再升至21.15元半日高位，中午收升幅收窄至不足5%，但能夠企穩20元樓上，要重返年初高位22元水平應無難度。

至於另一個受惠A股做好嘅板塊內地券商股，早兩日勁升後，今日受招商證券(06099)供股計劃消息拖累，高開低走，招商跌幅較大半日跌7.1%，其他內地券商股均見回吐，阿Man推介嘅中信証券(06030)半日僅跌1%已算較為硬淨。不過券商股升勢過急，有回調都係好事，只要A股持續向上，內地券商股抖抖氣又可以重新出發。

另一個表現較標青係物管股，龍頭碧桂園服務(06098)獲大行調升目標價，半日勁升12%，其他物管股跟升，普遍升幅超過2%。不過物管股估值唔平，再追入上升空間有限，喺現水平值博率麻麻。

反而新經濟股噚日調整後，今日大部分又生猛番，騰訊(00700)跟阿里巴巴(09988)齊齊創新高，ATMX成員只有美團(03690)再回吐，但早段貼近10日線附近，即180元左右又見支持，10日線入場博短炒無乜死錯人。其他新經濟股長炒長有，上周五阿Man推介批股後唔死嘅維亞生物(01873)，今早重上9元樓上，大有條件再上破10元，首個目標先睇12元，呢啲位追入，穿8.5元止蝕。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)