港股直擊 即巿股評

人民幣曾升穿七算，加上隔晚美股急升，令港股曾飆逾四百點，但高位獲利湧現，令恒指曾倒跌過百點，半日僅微升收市。

恒指高開231點，報26571，最多曾飆升443點，高見26782，再創3月5日以來新高，但獲利盤大幅出現，大市掉頭向下，一度挫143點，低見26195，隨後收復失地，最終恒指半日收報26371，升32點或0.12%，國指中午收造10758，升32點或0.3%，大市成交額1384.44億元。

人民幣兌美元離岸價(CNH)一度升穿7算大關，高見6.9966，升165點子，創逾3個月高，其後升幅收窄，現報7.0138。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)與港交所(00388)再創新高，半日分別升0.8%和1.2%，友邦(01299)升1.7%；國壽(02628)升4.9%；滙控(00005)下滑0.3%；中銀香港(02388)走低1.2%；銀河娛樂(00027)降0.7%；金沙(01928)跌1.9%；新地(00016)降1.2%；新世界(02909)挫3.2%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

汽車股：吉利(00175)上月銷售增21%，半日飆5.9%，為表現最佳藍籌；比亞迪(01211)揚4%；廣汽(02238)微升0.4%；北汽(01958)升2.6%；但華晨(01114)挫3.3%；東風(00489)也降0.7%。

物管股：碧桂園服務(06098)獲野村升目標價，中午大升12.3%；永升(01995)也飆7.4%；雅生活(03319)揚3.4%；中海物業(02669)升2.6%；鑫苑(01895)勁升12.4%；新城悅(01755)飆6.3%；佳兆業美好(02168)揚5.5%；保利物業(06049)升3.7%；時代鄰里(09928)折讓逾7%配股，股價先跌後回穩，半日更微升0.7%。

券商股：招商證券(06099)計劃AH供股，中午大跌7.1%；至於華泰(06886)也跌2.4%；中信証券(06030)下滑1%；廣發証券(01776)挫3.2%；中信建投(06066)急吐6.5%；中金公司(03908)挫2%；申銀萬宏(06806)插7.4%；中國銀河(06881)跌3.7%；光大證券(06178)挫4.3%。

焦點股份

中芯(00981)：曾飆11%，高見44.5元，創上市新高，之後回吐，中午跌3.7%，成交106.29億元。

京能(00579)：中午勁升32.3%。控股股東北京能源集團，考慮就H股提出有條件自願現金私有化，並在聯交所退市。

贛鋒鋰業(01772)：隔晚Tesla股價再創新高，帶挈贛鋒一度大升19.7%，高見46.1元，創上市新高，半日仍爆升17.7%，成交有4.2億元。

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