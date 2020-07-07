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【異動股】碧服飆逾一成 獲野村升目標價

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碧桂園服務(06098)獲野村升目標價，股價今早抽升，一度高見39.25元，大升10.6%，新造39.1元，仍急揚10.1%，成交金額5.8億元。

野村認為，碧服過去一個月股價跑輸恒指，但三供一業及物管業務前景佳，續予「買入」，目標價由33.6元，上調到46.45元，續是行業首選股。

至於永升(01995)也飆6.2%；雅生活(03319)揚2.4%；中海物業(02669)升0.5%。

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