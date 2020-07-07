港股直擊 即巿股評

噚日個市升過千點，成交仲要逾2500億，呢片歌舞昇平嘅情況之下，真係想搵個位開個好倉都難。噚日嘅揀嘅恒指牛(52602)都真係得下晝大約1點30分至1點50分，5分鐘圖上SlowSTC(14,3)落到30附近相對低嘅位置先適宜入市，按當時(52602)高低位做過$0.104/$0.095計，平均買入價為$0.0995。

過咗呢個鐘數之後，喺跟住落嚟嘅2點25分至3點35分，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)上到80以上嘅嚴重超買水平，有成個鐘頭時間慢慢比你放走隻(52602)；再加上大市噚日咁chur法，真係唔好貪心，見好即收。按該段時間(52602)高低位做過$0.105/$0.128，平均沽貨價為$0.1165，平均賺幅為17.1%，呢個賺幅以day trade嚟講咩都夠啦。

今朝巴士上見到出面雖然藍天白雲，但唔知做乜心血來潮覺得臨落車前又會嚟一場大雨，好彩無，仲見到恒指開市上到26500點以上；返到嚟見到升幅進一步擴大至升逾400點，上到去26700點以上，同戰友Jack講完話下一站應該都係26800點呢個重貨位，跟手去咗同事阿Jo個位拎咗佢個茶包，再去pantry沖完杯茶返到嚟，睇到電視機報恒指粒數，我以為我之前睇嘅係幻覺「點解縮到得返升百零點嘅？沖杯茶咋喎！」無幾耐右邊嘅同事Justin同我講話個website有啲事，但不消兩分鐘佢都整好啦，又再望望電視機「吓？見紅？」

開5分鐘圖睇就最清楚。今朝恒指雖然chok咗上去，但SlowSTC(14,3)其實承噚日嘅方向繼續下行，呢度係出現「背馳」，恒指喺開市後首5分鐘做咗高位26782點之後就掉頭下行，至依家10點鐘，SlowSTC(14,3)落到返去嚴重超賣水平，而今早一度升逾400點嘅升幅又接近打回原形，一齊就好似重新開始一樣。

睇埋牛熊證街貨圖先，今朝恒指彈升將首三層熊證街貨全數收回，呢三層夾埋有相當於1183張期指，而26700至26799點呢層嚴重嚟講都唔算死晒，但以恒指高位26782點計，爭嗰17點就當佢無埋啦，如是者大市就咁就啪死咗相當於1635張期指嘅熊證街貨。最貼價熊證街貨層上移至26800至26899點，呢度係重貨區，有相當於767張期指。

至於牛證方面，最貼價層仍然係24900至24999點，呢度有相當於666張期指。即使依家恒指由升轉跌，但同現價(10點4分報26364點計)仍然有過千點嘅差距；更何況呢幾日大市咁升法，已經有唔少資金流入淡倉，有打算入而未入嘅，見今日大市縮咗落去，唔排除雄心之下拿拿聲入；至於一早入咗去嘅分分鐘加多注都唔奇。如是者熊證繼續儲貨之下，按目前恒指嘅位置，回一回氣之後再向上打過又有乜咁出奇？

BTW，如果有留意噚日FB隻[下半part]嘅話，應該都有見到喺周線圖發現恒指SlowSTC(14,3)已經進入超買情況，keep住喺「超買再超買」位並唔係一件好事，頂到咁行又咁耐，隨時反轉頭嗰力度仲勁；仲要穿埋條保歷加通道頂，不過今日星期二啫，仲有時間修整。

望就望佢上到頂之後調整一下，整體出大漲小回好過啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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