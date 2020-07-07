港股直擊 即巿股評

港股連升四日累飆逾兩千點，重上牛熊分界的250天線，不過今早恒指再升逾四百點後顯著回吐。

恒指高開231點，報26571，甫開曾升443點，高見26782，創逾四個月高位；其後沽壓驟增，10時正左右，恒指曾倒跌139點，報26199。截至10時13分，恒指升56點，報26396。

國企指數高開98點，最新升65點，報10792。

A股連日急升後未疲，上證指數現報3378，升45點或1.37%；深成指升逾2%。

保險股早段續急升，平保(02318)高開5.7%，報91.05元，最新升4%；國壽(02628)三日累飆三成，今早曾再升逾9%，最新升5.9%，報20.5元。

友邦(01299)高開4.4%，報80.8元，重上80元關，最新升1%。

騰訊(00700)昨日大升市明顯跑輸，今早抽升，曾升2.1%，報531元，再創新高，最新升1.2%。

阿里巴巴(09988)今早曾飆6%，報239元，創新高，最新升4.6%。

那邊廂，美團(03690)曾挫逾半成，最新跌4.1%，報183.2元。

中芯(00981)今早波動，曾高見44.5元創新高，最新倒跌逾半成。

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