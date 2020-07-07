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今日 09:29 港股直擊 即巿股評

恒指高開231點創逾四個月高 保險股續急升

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港股連升四日累飆逾兩千點，重上牛熊分界的250天線，今早恒指再高開逾兩百點。

恒指高開231點，報26571，創逾四個月高位。

國企指數高開98點，報10825。

保險股續急升，平保(02318)高開5.7%，報91.05元；國壽(02628)高開8.3%，報20.95元。

友邦(01299)高開4.4%，報80.8元。

騰訊(00700)低開0.2%，報519元。

阿里巴巴(09988)高開3.5%，報233.2元，創在港上市新高。

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