港股連升四日累飆逾兩千點，重上牛熊分界的250天線，今早恒指再高開逾兩百點。
恒指高開231點，報26571，創逾四個月高位。
國企指數高開98點，報10825。
保險股續急升，平保(02318)高開5.7%，報91.05元；國壽(02628)高開8.3%，報20.95元。
友邦(01299)高開4.4%，報80.8元。
騰訊(00700)低開0.2%，報519元。
阿里巴巴(09988)高開3.5%，報233.2元，創在港上市新高。
立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。
港股連升四日累飆逾兩千點，重上牛熊分界的250天線，今早恒指再高開逾兩百點。
恒指高開231點，報26571，創逾四個月高位。
國企指數高開98點，報10825。
保險股續急升，平保(02318)高開5.7%，報91.05元；國壽(02628)高開8.3%，報20.95元。
友邦(01299)高開4.4%，報80.8元。
騰訊(00700)低開0.2%，報519元。
阿里巴巴(09988)高開3.5%，報233.2元，創在港上市新高。
立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。
|下一篇：
|【新股追蹤】弘陽服務掛牌 高開近18%
|上一篇：
|綠城中國就1.5億美元優先票據提收購要約