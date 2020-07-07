港股直擊 即巿股評

港股踏入七月份連升四日累飆逾兩千點，重上牛熊分界的250天線，「黑期」今早再急升逾四百點，阿里巴巴(09988)在美股急升，留意股價今早或創在港上市新高。

美股假期後復市，三大指數收市全線上升。雖然全球及美國新冠病毒確診個案持續上升，但美國服務業出乎意料恢復擴張，擴張速度差不多回復到疫情爆發前水平，支持美股上升。道指收報26287點，升459點或1.78%；納指創歷史新高兼收市新高，收報10433點，升226點或2.21%；標普500指數收報3179點，升49點或1.59%；標普500指數及納指連升第五日；道指則連升第二日。

科技股強勢，蘋果公司升2.7%；亞馬遜首次突破3000美元大關，收升5.8%；微軟升2.2%，三隻科技股都創收市新高。

電動車生產商Tesla獲摩根大通調高目標價，刺激股價升一成三，收報1371.58美元，連升五日兼創出收市新高。中概股方面，蔚來汽車收市升近兩成三；新浪收市升近一成一；阿里巴巴急升7.3%。

油價靠穩，收市個別發展。紐約8月期油企穩每桶40美元關，收報每桶40.63美元，微跌2美仙；倫敦9月布蘭特期油收報每桶43.1美元，升0.7%。

港滙持續強勢，再次觸及7.75的強方兌換保證，金管局在紐約市尾段，再入市沽出17.44億港元，買入美元；連同昨日港股收市後沽出的54.25億元，合共沽出71.69億港元。本港銀行體系結餘在本周三，將會增加至1387.86億港元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價比較接近全線上升。藍籌股當中，滙控(00005)ADR折合港元計收報39.74元，較本港收市高0.44元；騰訊(00700)ADR收報526.92元，高6.92元；國壽(02628)ADR收報19.93元，低0.22元。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報9.26元，高0.07元；中石油(00857)ADR收報2.94元，高0.04元；中石化(00386)ADR收報3.55元，高0.06元。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報58.17元，高0.22元；聯通(00762)ADR收報4.98元，高0.11元；中電信(00728)ADR收報2.46元，高0.04元。

ADR港股比例指數報26524，較周一恒指收市高185點或0.7%。恒指昨日收報26339點，升966點或3.8%，連升四日累飆2037點或8.4%。「黑期」今早最新升近450點在26790點附近。

焦點股份

海底撈(06862)發盈警，預期上半年收入按年下跌兩成，今年上半年將會錄得虧損，主要因為新冠肺炎疫情爆發，對一月以來的業務產生重大影響。

建滔集團(00148)及建滔積層板(01888)發盈警。建滔集團預期中期純利按年下跌兩成半至三成。建滔積層板預期中期純利按年下跌三成至三成半。

耀才證券(01428)發盈喜，預期4月1日6月30日止首三個月，除稅後綜合純利約1.53億元，較去年同期大升五成三，以金額計算，創集團上市以來的同期新高。

香港電視(01137)6月份平均每日訂單2.98萬宗，按月減少2%，按年增加98.7%；平均訂單值483元，按月減少3.4%，按年亦是減少3.4%。

中生製藥(01177)開發的體液及能量補充劑「轉化糖注射液」(商品名稱:豐海欣)獲得國家藥品監督管理局頒發藥品註冊批件。

吉利汽車(00175)6月總銷量11萬部，按年增長兩成一，按月增長約1%。