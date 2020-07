即巿股評 港股直擊

美國新冠肺炎疫情再度惡化,踏入7月,新增確診病例連續4日超過5萬大關,累積染病個案直撲300萬宗。然而,美股主要指數卻在疫情捲土重來之際顯著造好,道指、標普500指數、納指上周分別大漲3.25%、4.02%、4.62%,納指更創紀錄新高。數月前,納指受肺疫大流行衝擊急瀉,至6月8日已再度突破前高位。

家族管理基金Duquesne Capital掌舵人德魯肯米勒(Stanley Druckenmiller)近年睇淡美股,於疫情3月在美國大爆發後更加看跌;早前他表示對於這個比「最乞人憎升市」(The most hated rally)更乞人憎的牛市,唯有接受現實並以「謙卑」(humbled)態度面對。德魯肯米勒是公認的大師級投資高手,現在也要認低威。

資產管理公司Oaktree Capital創辦人馬克斯(Howard Marks)並不認同德魯肯米勒的「謙卑」。馬克斯在6月18日的致客戶備忘錄The Anatomy of a Rally指出,標指今年2月19日以3386點刷新歷史紀錄,之後受到疫情衝擊急挫,於3月23日觸底,當日正是聯儲局宣布推出規模前所未見的QE救市,標指在3月24日至26日3天飆17.6%,屬逾80年最勁,他承認美股強勢回升主要因投資者十分信任聯儲局和財政部刺激經濟復甦的能力,市場亦有「你勿與聯儲局為敵」(You can't fight the Fed)的警語。馬克斯認為,繼兩位聯儲局前主席格林斯平的Greenspan Put,以及貝南奇的Bernanke Put,投資者正享受現任舵手鮑威爾的Powell Put。

市場對疫苗開發前景樂觀也是股市上升的另一個原因,但馬克斯估計,疫苗未必會如憧憬般短期內可研製成功,又警告重啟經濟或引致第二波疫情爆發(似已不幸言中),他更質疑聯儲局是否能夠無休止地推行QE,再加上部分投資者連宣布破產企業的股票也搶購,馬克斯相信,美股已處於牛市第三期也即最後階段。結論是,儘管整體美股前景仍稍稍正面,惟現價買入勝算不高(with listed security prices where they are, the odds aren't in investors' favor.)。

股神畢非德給予馬克斯的備忘錄高度評價,每次收到相關電郵都會第一時間細讀。馬克斯於The Anatomy of a Rally中對美股牛市已屆尾聲的分析亦極有參考價值。但值得一提的是,所謂「升市莫估頂」,況且Powell Put還在發揮效應,現在抽身退出華爾街會否為時太早?

回到港股,周一恒指高開172點後迅速飆升,並以26453點和26339點同步創4個月的即日及收市新高,主板錄得2507億元的逾兩年最活躍。恒指急漲加上大成交配合,附【圖】所見,平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率)已攀至50.6%,突破50%的強弱分界,後市將更上一層樓。

