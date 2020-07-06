港股直擊 即巿股評

A股飆升，加上人民幣走高，港股連升四個交易日，今日再炒高966點，重上250天牛熊線(約26102點)，成交更大增到2507.97億元。

北水流入加快，由上周五淨入34.17億，大幅增加1.6倍，達至90.26億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

全日最多北水淨入個股為建行(00939)，全日有10.41億元淨買；滙控(00005)也有7.12億元淨入；平保(02318)有5.1億元淨流入；國壽(02628)也有3.24億元淨買。

大幅攀升的內地券商股，中金(03908)全日有5.43億元淨入；中信証券(06030)有245萬元淨買；但中信建投(06066)卻有9005萬元淨沽。

科技股小米(01810)全日錄10.06億元淨買；中芯(00981)突破40元大關，全日有9.26億元淨流入；舜宇(02382)有4.01億元淨買；中興(00763)全日也有8473萬元淨入；但美團(03690)卻有3868萬元淨沽。

另外，微創(00853)有1.84億元淨沽，為今日淨走最多個股。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、建行、小米、信証、滙控、中金、平保、舜宇及美團。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為中芯、騰訊、小米、微創、中興、中信建投、美團、中金、國壽及融創。