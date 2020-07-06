港股直擊 即巿股評

外圍股市造好，加上A股飆升及人民幣走高，推動港股今日升近千點，突破牛熊線。

恒指高開172點，甫開見25543點全日低，之後在A股帶動下發力飆升，重上兩萬六，並突破250天牛熊線(約26102點)，半日收市前曾飆925點，中午升875點，午後最多升1080點，見26453點，創3月5日以來新高。恒指收報26339點，升966點或3.8%，連升四日累飆2037點或8.4%。大市上升股份比例為66%，下跌股份比例34%。

國企指數收報10726點，升483點或4.7%。國指四日累飆969點或9.9%。

大市交投暢旺，全日成交額2507.97億元，創2018年3月23日以來新高。

即月期指收市報26331，升1036點或4.1%，低水8點。

滬指收市飆升5.71%；深成指升4.09%。人民幣兌美元在岸價(CNY)突破7.04水平，最新報7.03494。

美國三大指數期貨均升逾1%。歐洲方面，德、法、英三地股市早段曾升超過2%，最新均升逾1%。

藍籌金融股領漲，建行(00939)和平保(02318)飆升約6.2%；滙控(00005)升4.9%；國壽(02628)飆14.4%；港交所(00388)今天正式推出與MSCI簽訂的新指數授權協定下的首批期貨合約，股價創新高，收市升2.3%。另外，聯通(00762)飆9.9%。相反，中生製藥(01177)挫4.2%為表現最差藍籌。

焦點板塊

券商股：滬指突破3300點，券商續見炒作，招商證券(06099)飆29%；光大證券(06178)飆30.4%；中國銀河(06881)飆22.6%；國泰君安(02611)升13.4%；華泰證券(06886)升11.1%；海通證券(06837)飆17.4%；中金(03908)飆12.9%；另外，中信証券(06030)與中信建投(06066)澄清，未曾討論合併，信証仍飆17.3%；中信建投飆11.7%。另外，中金發表報告，預計2021年證券行業營收及利潤水平將接近2015年的巔峰時期，並料未來5至10年中國股市總市值相比當前有翻倍的空間。

科技股：科網股方面，小米(01810)升半成；京東(09618)創新高，收市升3.9%；眾安在綫(06060)料上半年盈利最少倍增，股價飆16.9%；移卡(09923)續創新高，收市飆33.3%。硬件股方面，瑞聲(02018)飆9.8%；舜宇(02382)飆6%；中芯(00981)科創板定價後再創新高，收市飆20.6%；中興(00763)升5.6%；京信(02342)飆一成。

汽車股：另一表現突出板塊，吉利(00175)飆15.8%；廣汽(02238)飆13.7%；比亞迪(01211)升6%；東風(00489)飆7.6%；北汽(01958)升6.6%；長汽(02333)升8%；華晨(01114)升7.3%。零件股方面，浙江世寶(01057)飆14.9%；天能(00819)飆11.5%；耐世特(01316)升9.4%；敏實(00425)升8.5%。4S零售商方面，廣匯寶信(01293)飆11.1%；正通(01728)升8.3%；美東(01268)創新高，收市升3.8%。

基建股：今日大追落後，中車時代電氣(03898)飆28%；中車(01766)飆9.2%；中交建(01800)升7.4%；中鐵(00390)升8.9%；中鐵建(01186)升12%。電力設備股方面，上海電氣(02727)升8.7%；東方電氣(01072)升7.3%；哈電(01133)升6.1%。重機股亦走高，中聯重科(01157)創逾六年高，收市升7.7%，集團定增A股籌66億元人民幣；重汽(03808)升2.7%；龍工(03339)升6.9%。

焦點股份

現代牧業(01117)：股價飆14.3%。集團發盈喜，預期截至今年6月底止中期溢利將錄得不低於1.9億元人民幣，按年增長不低於40%。

華融系：華融金控(00993)擬以換股方式將華融投資(02277)私有化。華融金控飆2.56倍；華融投資飆67.7%。另外，中國華融(02799)升12.9%。

金融街物業(01502)：首日收報9.46元，比招股價7.36元，高28.5%，成交額7.24億元。不計手續費，每手賺2100元。

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