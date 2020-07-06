港股直擊 即巿股評

北京燃氣藍天(06828)曾飆32%，見0.198元逾5個月高，現升25.3%，成交額3870萬元。

集團宣布，與韓國最大綜合能源化工企業SK E&S之附屬公司訂立股權轉讓協議，同意出售寧波北侖博臣能源貿易有限公司、湖州博臣天然氣有限公司及浙江博信能源有限公司的30%股權，代價分別為3750萬元(人民幣‧下同)、3000萬元及6150萬元。

同日，各方就完成出售事項後目標公司的營運及管理事宜訂立合資經營協議。

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