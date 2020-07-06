即巿股評 港股直擊

美股上周五假期，但就業數據表現好過預期，而ISM製造業PMI更重返擴張水平52.6%，即使疫情喺經濟活動重啟後有反彈，但聯儲局大力放水下，經濟開始復甦，投資者信心亦完全回復，股市先行一步，納指更創新高。港股經過五不窮，六不絕之後，7月唔係叫翻身，係更上一層樓，踏入7月成交急增，過去三個交易日累升逾千點，今日半場再升近900點，呢千幾二千點幾個交易日搞掂。

恒指今早高開172點，見一見25543點半日低位後持續向上，加上A股急升，阿爺放水令中港兩地股市愈升愈有，A股升4%，恒指最多升925點，高見26298點，創四個月高位，恒指更重上250日線(26102點)。恒指中午報收26248點，升875點；國指則升394點，半日報收10637點。半日成交額已達1259.63億元，成交配合升勢，淡友根本無得唔投降。

上星期阿Man都預咗大市要上二萬六，只係今日即達標就有少少意外，恒指已成功回補3月下跌裂口，即使嚟緊幾日有機會回調整固，只要指數守住25500至25800點，大市將會繼續一浪高於一浪向上推進。之前阿Man經常強調，大市一日唔重上二萬七點，都只係視為反彈，但疫情發生後，全球央行齊放水，低息環境持續兼資金泛濫下，資產格價好難回落，尤其債券回報係低息環境下未如理想，資金自然湧入股票市場。

由疫情全球爆發至環球央行急急放水，環球股票市場僅僅係第一季向下，踏入第二季已回升，4月至6月即使喺疫情下，所謂嘅疫情受惠股，新經濟股更炒到出煙，即使大市停滯不前，好多網股及醫療股已創晒新高，之前阿Man都預咗，大市升越25000之後，要更上一層樓，必要靠班指數老鬼發力。

呢兩日卒之見傳統股起動，內銀、內險股低位大力反彈，國壽(02628)彈力特別強勁，今日再升一成，不過接近20元有阻力，無貨唔應該呢啲位再追，有貨更要睇住食糊。內銀股普遍升4%以上，建行(00939)逼近年初高位，工行(01398)相對落後，到依家都仲未補返1月底個巨型下跌裂口。對於內地金融股，阿Man上周都只係睇好內地券商股，結果亦係呢個板塊升勢最凌厲，今日大部份券商股升幅超過一成，招商證券(06099)跟光大證券(06178)更升逾兩成。不過阿Man心水仍然係投行業務佔比較重嘅中信証券(06030)同埋中金(03908)，中金有機會破頂，前高位19.8；中信就升至20元阻力，要企得穩20元，先有機會再向上挑戰25元。

科技股個別發展，唔少股份升至高位創新高後回調，要數最厲害嘅科技股，呢期唔使問一定係中芯(00981)，半日再升13.4%創新高，當年招股時買入坐艇多年嘅長期股東，今年終於守得雲開見月明。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)