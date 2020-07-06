港股直擊 即巿股評

美股期貨今早在亞洲時段造好，加上A股續造好，滬指半日飆逾4%，帶動港股升穿牛熊線。

恒指高開172點，甫開見25543點半日低，之後在A股帶動下發力飆升，重上兩萬六，中午收市愈升愈有，曾飆升925點，見26298點創3月6日以來新高，突破250天牛熊線(約26102點)。恒指中午收報26248點，升875點或3.5%，大市交投暢旺，半日成交額達1259.63億元。半日上升股份比例為六成，下跌股份比例四成。

國企指數報10637點，升394點或3.9%。

滬指半日飆4.24%；深成指飆3.29%。

美國道指期貨最新升246點，報26005。

藍籌金融股領漲，建行(00939)升4.7%；平保(02318)升5.7%；滙控(00005)升4.3%；國壽(02628)飆10.4%；港交所(00388)今天正式推出與MSCI簽訂的新指數授權協定下的首批期貨合約，股價創新高，半日升2.3%。另外，聯通(00762)飆9.5%。相反，中生製藥(01177)半日跌1.1%為表現最差藍籌。

焦點板塊

券商股：滬指重上3200點，券商續見炒作，招商證券(06099)飆23.1%；光大證券(06178)飆24%；中國銀河(06881)飆15%；國泰君安(02611)升10.1%；華泰證券(06886)升7.6%；海通證券(06837)飆12.2%；中金(03908)升8.9%；另外，中信証券(06030)與中信建投(06066)澄清，未曾討論合併，信証半日仍飆12.7%；中信建投飆12.1%。

科技股：科網股方面，小米(01810)飆4.3%；京東(09618)創新高，半日升1.9%；眾安在綫(06060)料上半年盈利最少倍增，半日飆12.9%；移卡(09923)續創新高，半日飆17.1%。硬件股方面，瑞聲(02018)飆10.5%；舜宇(02382)飆6.5%；中芯(00981)科創板定價後再創新高，半日飆13.4%；中興(00763)升5.2%；京信(02342)飆8.5%。

焦點股份

現代牧業(01117)：半日飆14.3%。集團發盈喜，預期截至今年6月底止中期溢利將錄得不低於1.9億元人民幣，按年增長不低於40%。

華融系：華融金控(00993)擬以換股方式將華融投資(02277)私有化。華融金控半日87.9%；華融投資飆53.2%。另外，中國華融(02799)半日升9.4%。

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