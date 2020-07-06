港股直擊 即巿股評

明明仲有三個站就落車，前後計埋燈位頂多比夠10分鐘，係都要忽然整場瀑布雨咁；到落車時啲雨又細咗啲，再返到嚟公司之後，個天又放晴。喺三個站前要落車嗰班真係慘，依家應該濕晒。

依家9點48分，開市半個鐘都無，恒指由開市時升17X點，到依家已經升逾500點，上咗去259000點以上水平。猶記得上個星期五(7月3日)揀咗隻恒指遠牛(52568)，諗住for過weekend用，結果要等到臨收市前15分鐘，先見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到去嚴重超賣水平，(52568)反正都係過weekend，按當時(52568)高低位做過$0.088/$0.087計，平均買入價為$0.0875。當然啦，擔心過weekend但又心思思想博一博嘅話，可以喺注碼上作出控制。

入咗貨而又過咗夜到依家嘅，唔駛審，彈咗500幾點都應該可以收工，夠食今日嘅下午茶。恒指一開波彈升，連帶5分鐘圖SlowSTC(14,3)都搶高埋，至9點45分至依家9點55分止，SlowSTC(14,3)已經keep住喺嚴重超買水平橫行，按呢段時間(52568)高低位做過$0.13/$0.124計，平均沽貨價為$0.127，過兩晚夜即袋45.14%。

至於上星期五都有提及過嘅美團(03690)，話咗放入watch list，等佢冷卻返少少嘅時候先至再出手；誓估唔到今日竟然出現逆市下行，嘿...唯有再繼續等下啦。

睇返今日個市，恒指已經完全升穿保歷加通道頂部(25569點)，計及天線，目前唯一一條尚未收復嘅就係條250天線(26101點)。SlowSTC(14,3)%K線已經搶高至進入90以上嚴重超買範圍，至於%D線目前都上到超買位。但留意番，恒指今日已經升穿「楔形」 頂部；保歷加通道口進一部拓闊，比位恒指游走；DMI中ADX見回升。呢三樣嘢加埋足以反映恒指仲係有氣有力。

再睇埋恒指牛熊證，截至10點12分止，恒指最高見過25938點計，熊證最貼價街貨已經上移至25900至25999點，呢度有相當於113張期指。而今朝死去嘅熊證有五層，夾埋有相當於2460張期指。上望熊證目前最重貨嘅應該係26200至26299點，呢度有相當於631張期指，就算唔望咁遠，喺26000至26099點呢度，都已經有509張期指街貨。

至於下方牛證街貨，最貼價目前已經上到24900至24999點，呢度有相當於144張期指，本身如果唔係咁樣打靶法嘅話，牛熊兩邊最貼價層都只係相差500點，但依家咁樣打靶，又將兩者嘅差距拉開至1000點。

再睇多次恒指5分鐘圖，SlowSTC(14,3)繼續keep住喺嚴重超買水平橫行，想落隻牛似乎都唔係咁易，就用隻市場上最高槓桿嘅恒指牛(52602)去等你，收回價24921點，同現價有逾900點差距，小注一試。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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