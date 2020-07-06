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今日 09:28 港股直擊 即巿股評

恒指高開172點 刷新近四個月高

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恒指過去三個交易日累飆過千點，今早再高開過百點，刷新近四個月高位。

恒指高開172點，報25545，為3月10日以來高位；國企指數高開74點，報10317。

騰訊(00700)低開0.5元，報524元。

阿里巴巴(09988)高開1.4%，報224元。

金融街物業(01502)首掛，開市報9.3元，較招股價7.36元，高26.4%。

吉利(00175)高開3.8%，報14.7元，暫為市前表現最好藍籌。

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