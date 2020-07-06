即巿股評 港股直擊

全國人大常委會6月30日早上以162票全票通過《中華人民共和國香港特別行政區維護國家安全法》，隨即由國家主席習近平簽署主席令予以公布，香港特區政府當晚刊憲，法例於7月1日生效。

美國顯然知道「港區國安法」勢在必行，國務卿蓬佩奧已早在當地時間6月29日發表聲明，指因應北京政府推動通過「港區國安法」，美國即日停止向香港出口防衞設備，未來將會就美國的防衞設備和軍民兩用技術，對香港採取與中國內地相同的出口限制，現正檢視其他權力再採取額外措施，以反映香港實際情況。商務部長羅斯同日的聲明則宣布，隨着中共對香港實行新國安措施，美國敏感技術轉移至解放軍或國家安全部的風險增加，美國拒絕接受有關風險，因此決定撤銷香港特殊地位，暫停向香港出口的部分商品許可證豁免。

蓬佩奧及羅斯在「港區國安法」正式生效前宣布的制裁措施，並沒有明顯超出總統特朗普5月29日公布的「制裁套餐」（見6月1日「搏拳實錄」），甚至在7月4日的白宮慶祝美國獨立日活動，侵侵也只是再次批評中國隱瞞新冠肺炎疫情而「導致疫情傳播全球189個國家，中國必須負上全責」，並未對「港區國安法」提出新的意見。

除了美國，因為「港區國安法」的實施而改變對港政策的國家主要有英國準備放寬持BNO護照港人的留英條件；加拿大則暫停執行與香港的引渡協議，以及不准出口敏感軍事物品給香港，總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，會研究包括移民的對港措施。

北京及港府都對美、英、加的行動表示不滿及堅決反對，不過，港股似乎早就預期，美國為首的各國政府起碼暫時不會實行「太辣」的制裁措施，恒指上周四（7月2日）回歸日休假後復市即抽高575點或2.34%，翌日曾升至25453高位，最後仍升249點至25373收市，全周升824點或3.35%。

恒指創近四個月的即日及收市最高水平，6月24日「搏拳實錄」指出：估計恒指消化了一旦「港區國安法」通過可能引起的影響，便會突破過去半年累積的25100至25400點的成交量密集區。換言之，恒指最快會在7月見「牛」（從3月19日的21139點intraday低位回升超過兩成）。

眼見恒指作勢升穿6月10日的25303點上次高位，老徐於上周四午市開盤沽出24800點的即月put，收取519點期權金，不惜高追玩（博）恒指由假變真突破（見6月29日「搏拳實錄」）。

恒指連續兩日企於1個標準差計算的TrendWatch下降通道頂之上收市，短線或會超買調整。然而，EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，在恒指創近四個月新高之際卻持續回落，代表大市沽壓並不踴躍。老徐準備等到恒指再次升穿24900至25400點的成交量密集區頂就加注short put或開倉long call。

實戰記錄：6月的24000點short call和short put最後淨賺逾600點期權金。

老徐