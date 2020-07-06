港股直擊 即巿股評

港股三日累飆過千點，道指期貨今早升近百點，「黑期」亦造好，料港股今早高開機會較大，市場關注特朗普會否在短期內公布兩至三項應對中國的行動。

美國金融市場上周五假期休市，歐洲股市當日收市全線下跌，由於美國新冠病毒確診個案激增，令投資者對全球經濟復甦前景不再太樂觀，利淡歐洲股市氣氛。英國股市跌超過1%；德國股市跌約0.6%；法國股市跌約0.8%。消費股、銀行股、 礦業股及汽車股主導歐洲股市跌勢。

美國公布的6月季調後非農就業人口錄得增加480萬人，創歷史新高，預期為增加300萬人；6月失業率為11.1%，連續第二個月回落，預期為12.3%。

美國總統特朗普在獨立日發表講話時提到，不用等到年底就可研製出疫苗，不過美國聯邦食品及藥物管理局局長哈恩表示，雖然目前疫苗的研製速度非常快速，但按照指引，必須按照科學數據判斷疫苗是否安全和有效，政府再根據數據作決定，不能夠預期新型冠狀病毒疫苗何時面世。

國際油價當日在電子交易時段收市下跌，紐約及布蘭特期油收市都跌約0.8%。美國疫情未見受控，能源市場需求復甦預期受影響，不利油價表現。

特朗普據報正考慮兩至三項應對中國的行動，預料最快會在數日內公布。《彭博》引述一名華府官員透露有關消息，但未有表明行動涉及的細節，亦未有透露特朗普會否簽署早前由國會參眾兩院一致通過的「香港自治法案」。

特朗普又在美國獨立日向民眾發表講話，再次將病毒歸咎於中國，並說美國將戰勝從「中國來的疫情」，將比以往任何時候更加偉大。

英國傳媒報道，英國政府正擬訂方案，最快在6個月內停止裝置中國電訊設備商華為的設備。

資金湧入中港股市，恒指上周五收報25373點，升248點或1%，三連升累飆1071點或4.4%，創3月10日以來收市新高。「黑期」最新升近100點在25450點附近。美股道指期貨最新報25858，升99點。

本地連續21日新冠病毒「零感染」結束，新增的十宗確診個案，其中兩宗屬於本地個案，累計確診增至1268宗。

焦點股份

金界控股(03918)：宣布柬埔寨衞生部同意於7月8日重啟集團貴賓業務及角子博彩機業務。

現代牧業(01117)：發盈喜，預期截至今年6月底止中期溢利將錄得不低於1.9億元人民幣，按年增長不低於40%。

鑫苑服務(01895)：計劃向不少於六名投資者，配售最多5000萬股新股，相當於擴大後股本約9%，集資淨額約1.27億元。每股作價2.6元，較周五收市價2.86元折讓9%。

綠城中國(03900)：公布6月銷售金額238億元人民幣，按年上升1.07倍。首六個月合同銷售金額約661億元人民幣，按年增長三成四。

華人置業(00127)：公布截至6月底止的六個月期間，持有的中國恒大(03333)股份，按6月30日收市價評估，預期未變現虧損約13.8億元。

香港中旅(00308)：發盈警預期上半年由盈轉虧，虧損超過4億元，對比去年同期盈利4.19億元。

內地商業物業管理公司--金融街物業(01502)今早掛牌，據耀才暗盤交易市場，暗盤收報9.35元，較招股價7.36元，高出兩成七。股份公開招股部份錄得超額認購145.22倍。