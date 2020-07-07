即巿股評 港股直擊

當「Covid-19」令世界經濟大停轉，全球死亡人數逾50萬人，環球股市跌個七個一皮，不少投資名宿都認為今年都難有起息；但就如上周提到：「人生就像撲克一樣，總是充滿著隨機和不確定性」。轉個頭來，央行已也祭出「無限量寬」（QE Infinity），而實體經濟儘管還是晦明晦暗、第二波疫情又似迫在眉睫，股市卻已「V型」反彈，甚至突破新高。作為個人投資者，當遇到不確定、隨機、混沌時，當然不會只是躲得遠遠或是僅存活下來；更遠大的目標，應該是利用和擁抱它們，並從中尋求增加財富的機會。不過，有些時候風險卻難以衡量和計算，特別是與「罕見」事件有關的。

《黑天鵝》（The Black Swan）作者塔利伯（Nassim Nicholas Taleb）曾指出，不少人錯誤以為能夠在某程度上（大致上）作出預測「黑天鵝」的出現，理由是「事後孔明」都能夠合理地解釋它們。然而，真實世界遠比我們理解的更錯綜複雜，尤其是教科書上大多籠統地將歷史的因果化作簡單的線性關係，結果大部分人都因此而低估了隨機性。此外，由於「黑天鵝」的發生概率太低（甚至無法計算），放在任何的數學模型上去作預測，其誤差便無可避免大增。

不幸地，每當隨機和罕見的事件出現，普遍人都難免產生畏懼，甚至作出過度或不可收拾的連所反應，並倒過來製造出更難以預測的「超大事件」。因此，塔利伯在他另一本著作《反脆弱》（Antifragile）一書中也提到，要在前景不清、欠缺透明度和難以解釋的世界裡做得更好，最好的方法就是令自己變得反脆弱（antifragile）。作者認為，反脆弱不只是堅韌（resilience）或強固（robustness）。前者只可以抗拒震盪，勉強為持現狀；後者面對無情的時間，一道細小的裂縫都足以摧毀本來以為強固的東西。若以投資世界的簡單用語來說，能夠避免波動和不確定而承受損失，甚至是因此獲利，就是反脆弱；反之則為脆弱（fragile）。

不過，現實生活中卻有很多脆弱的推手（fragilista），比如政策脆弱推手（即奉行干預主義和計畫經濟者）誤認為市場沒有效率，需要政府伸出「有形之手」去調節經濟；但干預往往帶來「始料未及」的反應，結果又再作出干預去修正，形成惡性循環，而且一次比一次糟糕。當然，世間上不少政治人物口裡也總喜歡說要「鞏固」乜乜、「維護」物物等懦弱的概念，令社會正常的進化機制為之窒息。更糟的是，原來叫喊「口號」，僅展示或是收藏一些標語、印刷品，甚至乎一個未成年的女生，都足以危害一個「強國」的安全（明明說好了要亮劍、又厲害了我的國，應該是牢不可破、顛覆不了才對﹗），那是一件多麼荒謬的事情。

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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