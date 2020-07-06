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希望教育(01765)主要提供高等教育服務，為國內最大高等教育集團之一，旗下共有14所學校，分別為5所本科學院、7所大專學院及2所技師學院，其中有4所學校為去年收購並完成納入報表。

截至今年2月底止，希望教育中期營業額同比上升46.1%至8.71億元人民幣，純利更急升121.7%至3.34億元人民幣。增長主要來自於鶴壁、銀川、蘇州託普3間學校併表，以及原有學校的內生增長。期內新招生人數上升57.3%至4.9萬人，入讀學生人數升62.9%至14萬人，本科學院、大專學院及技師學院均顯著增加，並已建成全國性招生網絡體系。

若細分各業務表現，學費收入上升43.1%至7.2億元人民幣，收入佔比82.7%；寄宿費收入上升46.5%至0.64億元人民幣，收入佔比7.3%；其他收入則升76.7%至0.87億元人民幣，收入佔比7.2%。

集團今年3月宣布斥資1.4億美元，收購馬來西亞英迪國際大學，首次進軍海外市場。該校為馬來西亞最大的私立高等院校，現擁有1.65萬名學生，人均學費約3萬元人民幣，2019年收入4.8億元人民幣，稅後純利則為3300萬元人民幣。收購有助分散地域風險，亦可望與現有學院產生協同效應。

政策陰霾已成過去

集團近年透過自建與併購，擴大學校規模，加強境內外教學資源協同聯動，加上旗下學校仍未飽和，中期業績顯示，可容納總學生人數上升60.8%至17.1萬人，校舍利使用率為82%，學生規模及學費仍有擴展空間，總體業務收入料快速增長。

近年教育行業似乎未受新的政策打壓，反而部分領域如職業教育，更獲政策扶持；而今年受到疫情的影響，政策目標料轉向緩解當前就業市場困境，料續有針對高等教育事業的政策出台，促進就業或再就業，以穩定經濟發展，因此希望教育可受惠其中，後市有望看高一線。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期希望教育2020、2021及2022年每股盈利為0.092、0.123及0.142元人民幣，給予12個月目標價3港元，相當於今年預測市盈率29.7倍，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理