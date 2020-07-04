即巿股評 港股直擊

踏入7月份，內地股市在註冊制、指數重編、金融混業經營等一系列改革措施的利好刺激下，迎來開門紅，上證指數周五創出今年新高，以全日高位3152點收市，漲62點(2.01%)；深成指及創業板指分別上揚1.33%與1.57%。價升之餘，量增更為矚目，兩市成交連續兩天超過1萬億元(人民幣．下同)。

滬深兩市交投再突破萬億，是近4個月來第二次，在A股歷史上實屬少見，而於「萬億成交」首現後，上證指數普遍會衍生一段牛市行情。

附【圖】所見，A股在2014年、2019年和今年曾成交1萬億元以上(不計今次)，其中市場印象最深刻的莫過於2014年12月5日一役，上證指數半年內累飆78.18%，期間成交額高達「空前」的2萬億元水平。至於2019年2月25日再錄得「萬億成交」，上證指數同樣展開上漲之旅，雖然升幅稍遜，仍在近2個月之間進賬16.64%。

今年2月兩市交投又重演超越萬億元場面，冷不防新冠肺炎疫情影響了表現，但相比海外股市紛紛「見熊」，A股其實已經跑贏。

值得留意的是，北向資金(「南水」)成交總額亦破頂，港股在七一回歸假期後「滬深港通」重開首天(2日)，「南水」買賣A股總額達1491.7億元，是互聯互通啟動以來最活躍。此外，繼6月19日北向資金淨買入破百億元後，過去兩個交易日分別淨流入171.15億及131.94億元，前者更屬歷來第五大。截至7月3日，北向資金淨買入1.142萬億元，同樣為紀錄新高。

兩市融資規模也不斷膨脹。截至7月2日，滬深融資餘額1.155萬億元，是2016年1月初之後高位。從單日數據看，資金正加速進場，繼6月22日淨增107.5億元，6月30日至7月2日每天均續升超過100億元，其中7月2日達128.5億元，為逾4個月以來最多(低於2月24日的135.29億元)。

據報道，券商近期融資成本便宜，僅2%左右，因此，目前給予客戶的兩融融資利率已降到約6%，如果是重要客戶，甚至只需5%，相對去年下半年還保持在7%至8%，現時流動性明顯較充裕，可支持股市繼續向好。

受惠海量流動性，全球風險資產正處反彈階段，A股「水源」不絕，自然屬利好因素，惟預言大型牛市將臨可能言之尚早，畢竟中國經濟於疫情後復元的變數仍多，A股能否像美股般脫離基本面發展，也需時確認。

然而，每次兩市成交過萬億元之際，上證指數都傾向上行，且3000點似乎是牛熊分水嶺所在。換句話說，上證指數短期若企穩3000點，交投又保持暢旺，升勢可望延續。另外，「牛市旗手」券商股會否衝高回落，亦為另一監測後市指標。

信報投資研究部

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