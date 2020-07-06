即巿股評 港股直擊

讀者阿John問：「我一年前於2元價位買入中國鐵塔(00788)， 到現在為止一直低行。 請教其前景如何？是否值得繼續持有？多謝專家指教！」(周五收報1.56元，升6.8%)

林嘉麒 宏滙資產管理董事及投資策略總監

「股份值得繼續持有。雖然股價由高位一度回落至1.4元水平，令不少投資者失望。但過往業績表現不算差，相信在5G訂單的帶動下，業務今明兩年進入收成期，而非電訊商相關的收入應也有所增加。若2元有貨，可考慮繼續持有，現時股價1.56元並未完全反映股份的應有價值。」

伍禮賢 光大新鴻基證券策略師

「中國鐵塔去年業務表現仍如預期理想，全年實現營業收入764.28億元人民幣，按年增長6.4%，歸屬股東利潤為52.22億元人民幣，較2018年增長97.1%，塔類站址數量增長以及塔類租戶數增加成為拉動業務增長最主要動力。今年首季，新冠肺炎疫情爆發對鐵塔的業務亦帶來一定影響，惟期內相關業績數據仍錄得增長，其中營業收入及歸屬股東利潤分別錄得按年增長4.2%及13.1%。前段時間， 美國將包括中移動、中電信在內的20家企業為內地軍方控制，同時正式將華為及中興列為威脅國家安全，這些措施均對5G概念板塊帶來打擊，鐵塔亦受累而走低。惟從基本面看，在5G發展大趨勢之下，未來仍處較長時間的高景氣度，建議對鐵塔採取低位吸納的策略。」

尹德政 信報高級分析員

雖然鐵塔業務近乎壟斷，但股價由去年4月最高位2.33元大幅回落，上月最低更見過1.37元，主要受聯通(00762)及中電信(00728)共建5G網絡影響。現時鐵塔預期EV/EBITDA由最高峰期的8.5倍，跌至上周五的6.1倍，而上市後平均為7倍，理論上仍有差距，一旦股價升穿50天線(現處1.59元)，股價有望攀至1.67元，即20周線水平，但要重返買入價，相信要有更多利好消息配合。」

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