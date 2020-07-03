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今日 16:33 港股直擊 即巿股評

恒指升248點收近四個月高 ATMX搶鏡

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隔晚美股繼續向好，納指再創新高。資金繼續流入中港股市，財新中國6月服務業PMI創逾十年最高，好過市場預期，亦利好市場氣氛。港股昨日急升近七百點後，今日收市再升逾兩百點。

恒指高開195點，報25319，上午高見25383，創近四個月高位，其後升幅收窄，曾僅升58點，見25182點全日低位。恒指中午升211點。午後升穿上午高位，恒指最多升329點，高見25453點，刷新3月11日以來高位。恒指最終收報25373點，升248點或1%，為3月10日以來收市新高。

大市成交額1639.51億元，較上日少6.8%。

國企指數收報10243點，升186點或1.85%。

「ATMX」備受追捧，騰訊(00700)午後高見529元，創上市新高，收市升1.2%，報524.5元，成交居首有109.23億元。

阿里(09988)升3%；美團(03690)創新高，收市大升6.9%；小米(01810)升4.9%。

成交第二位為昨日急升一成七的中芯(00981)，今日再創新高，收升5.2%。

吉利(00175)升12.6%，為表現最好藍籌。

港交所(00388)遭摩通降級至「中性」，股價今早創新高見354.4元後，收市倒跌1.3%，藍籌中表現最差。

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