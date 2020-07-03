即巿股評 港股直擊

維持上一篇看法，除非第三季再有大型黑天鵝，例如中美首階段協議作廢，又或者美國用SWIFT開打金融制裁，否則港股在A股牛市的大前提下，將會有排炒。新經濟衝浪、舊經濟炒估值修復，最誇張是連細價妖股也蠢動，6月26日蒙古能源(00276)及新時代能源(00166)突然低位爆升，對我們這類老股民特別有感覺。

美國今晚無市，投資者周末前部分計數好正常，寧願下周一再炒過。不過除非大市癲到雞犬皆升好似2007年或2015港股大時代，否則現時操作若買得太散，一個組合廿幾隻，見有得升就沽出獲利，要捱價就揸住等運到，始終最後會拉低回報。

一個組合揸十隻已很夠，6月30日收市後我出了《第三季恒綜強勢股組合（更新）》，各位可以參考一下，分別是：維達(03331)、新高教(02001)、合景泰富(01813)、比亞迪電子(00285)、舜宇光學(02382)、中國重汽(03808)、騰訊(00700)、石藥(01093)、永達汽車(03669)及比亞迪股份(01211)，當然多隻在7月開局大升中受惠。10隻之中，我其實不太喜歡新高教，始終覺得行業政策及同業財務賬目有不確定性，不過模擬組合就是要忠於量化篩選策略，不能放太多主觀判斷。

羅崇博(杜比)