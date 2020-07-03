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今日 14:37 港股直擊 即巿股評

摩通籲港交所鎖定利潤 降級至中性

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摩通  港交所(00388)

評級：增持 -> 中性

目標價：340元 (較前收市價350元有2.9%潛在跌幅)

摩通發表報告，認為港交所估值高，建議鎖定利潤，更將評級下調到「中性」。

報告指出，港交所股價年初至今升38%，單是過去一個月升22%，但相信已反映中概股回流及MSCI A股指數期貨推出等利好因素。

該行又指，由於港交所估值高，建議應鎖定利潤，同時基於近期港交所股價上升，故將評級由「增持」降至「中性」，維持目標價340元不變。

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