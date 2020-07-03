即巿股評 港股直擊

雖然美國多個州份確診數字節節上升，但就業數據表現理想，反映美國在疫情下，經濟復甦無礙，美股隔晚再升。加上內地財新中國6月服務業PMI指數創逾十年高位，勝市場預期，港股今日承接噚日升勢，繼續向上攀升。

恒指高開195點，升幅擴大至259點見25383點半日高位，亦創自3月11日以嚟高位，不過由於周末前夕，有獲利盤出現，一度令大市升幅收窄至25182點，見半日低位。但在資金繼續湧入下，大市再度回升，重返25300水平。中午恒指報收25336點，升211點；國指則升136點，報收10193點。

藍籌股幾乎全面上升，不過近日強勢嘅港交所(00388)，累積巨大升幅後，被細摩降評級至中性，半日股價跌近1%，不過阿Man認為喺大量中概股回歸港股上市的情況下，港交所中長線仍睇好，股價回落至340元左右可吼位上車。而新世界(00017)半日逆市跌104%，係表現最差藍籌。騰訊(00700)再創521元新高，中午報收519.5元，升0.2%，騰訊呢啲股係長坐長升，一日升勢未扭轉，都唔考慮落車。

汽車股又發力，主要係內地中汽協數據反映，6月汽車業銷量預計完成228萬輛，按月增長4%，當中以吉利(00175)及比亞迪(01211)表現最好，前者升6.87%，後者升一成，兩者比較，阿Man選擇新能源汽車股比亞迪，美國上市嘅Tesla都喪升到唔識停，比亞迪重上歷史高位水平80元亦唔係困難。至於其他傳統汽車股真係興趣不大，喺目前貪新忘舊嘅大環境之下，始終要有新經濟因素，好似未來都依靠環保電動車，比亞迪一定好過傳統汽車股。

至於券商股今早高開後，普遍回順，升幅收窄，不過中信建投(06066)則再創新高，半日大升近一成，雖然中信建投跟中信証券(06030)已否認合併，但空穴來風必有因，加上之前中證監提議放寬證券交易牌照畀商業銀行，面對銀行加入競爭，唔排除內地券商會有合併潮。

維亞生物(01873)上半場停牌宣布以8.15元批股，公司呢期動作多多，較早前投得上海工業用地，未來業務發展可期。今次公司批股若然能守住批股價，相信又會有一輪炒作，睇番之前批咗股嘅藥明生物(02269)，批完幾次都向上炒，而最近批完股嘅微創醫療(00853)，同樣係批完之後再創新高，維亞生物宣布午後復牌，不妨吼位買入。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)