港股直擊 即巿股評

財新中國6月服務業PMI創逾十年最高，好過市場預期，港股上日飆近七百點後，今早進一步走高，半日再升逾兩百點。

恒指高開195點，報25319，升幅曾擴至259點，高見25383，創近四個月高位，但獲利盤湧現，大市升幅一度縮至58點，低見25182。不過低位又有買盤承接，大市重拾動力，半日升逾兩百點收市。恒指半日收報25336點，升211點或0.8%，國指中午收造10193，升136點或1.36%，大市成交額871.3億元。

6月財新中國服務業PMI升至58.4，較5月上升3.4個百分點，為2010年5月以來最高，連續兩個月處於擴張區間，並高於市場預期。

藍籌大致造好。滙控(00005)微升0.8%；友邦(01299)走高0.9%；銀娛(00027)升1.5%；騰訊(00700)再創新高，中午微升0.2%；港交所(00388)被摩通降評級至「中性」，半日跌0.9%；新世界(00017)跌1.4%，藍籌中表現最差。

焦點板塊

汽車股：據中汽協數據，6月汽車業銷量預計完成228萬輛，按月增長4%，汽車股受追捧。花旗升吉利(00175)及比亞迪(01211)目標價，中午大升6.8%和10.1%，吉利更是升幅最大藍籌，比亞迪則是表現最佳國指成分股；華晨(01114)炒高8.6%；長城汽車(02333)揚3.4%；北汽(01958)升3.1%；廣汽(02238)升1.7%；東風(00489)升1.8%。另外，電動車生產商Tesla，股價連番創新高，亦帶挈贛鋒鋰業(01772)也創新高，中午揚4.9%。

券商股：雖然中信証券(06030)中信建投(06066)否認合併計劃，但市場仍憧憬券商股有機會合併，券商股再度熱炒。中信証券漲3.5%；中信建投再新高，半日大升9.3%；光大證券(06178)獲批基金託管資格，中午也大升9.7%；招商證券(06099)飆5.6%；中國銀河(06881)升1.7%；海通證券(06837)漲1.9%；申萬宏源(06806)升3.8%；國聯證券(01456)急升8.7%。

手機股：也受追捧。瑞聲(02018)及舜宇(02382)各升5.3%；比亞迪電子(00285)飆6.7%；通達(00698)漲3.1%；丘鈦(01478)升3.8%；富智康(02038)升2.3%；鴻騰(06088)也升3%。

物管股：逆市下跌，中海物業(02669)下滑2.5%；保利置業(06049)插5.3%；建業新生活(09983)挫4%；碧桂園服務(06098)跌2%；永升(01995)及佳兆業美好(02168)各跌1.8%；時代鄰里(09928)走低1.6%。

焦點股份

中芯(00981)：盤中曾創新高，高見34.7元，飆9.8%，中午只升2.5%，成交有52.9億元。高盛續對中芯盈利前景樂觀，相信兩年後可生產7納米晶片，到2024年更可進軍5納米，重申「確信買入」，目標價由23元，大升82.6%到42元。

神州租車(00669)：中午大升12.3%。獲主要股東神州優車通知，與上汽香港簽署收購要約，以每股3.1元價格，向後者出售不超過4.43億股神州租車股份，總代價最多13.72億元。

聯想(00992)：半日跌2.8%。外電報道，諾基亞(Nokia)在美國國際貿易委員會(ITC)指控聯想(00992)專利侵權，並試圖阻止聯想生產的手提電腦、平板電腦和桌面電腦進入美國市場。

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