即巿股評 港股直擊

第二波疫情曾震散6月上旬的港股，但隨著美國聯儲局推出買企債救市方案，市場氣氛迅速回復熾熱，又成為投資者選股入市的良機。其中，以科技賦能靈活用工招聘服務外包為核心業務的人瑞人才(06919) 特別值得留意。受今年首季疫情蔓延影響，海通國際認為人瑞人才2020年上半年的收入增長很大機會放緩，甚至錄得輕微倒退。中信建投則認為人瑞人才在首季中因疫情緣故，線下招聘活動隨之被叫停，企業復工延後、候選人到崗難度加大、部分客戶付費延遲使得集團第一季度業務受到一定程度影響；但隨著疫情逐步得到控制，集團正重回增長軌道。

收入及淨利潤增長參考

再者，靈活用工作為一種彈性的用工方式，早已在歐美、日本等發達國家被視為可以有效增強企業的組織彈性、降低突發事件下企業的用工成本壓力的核心策略。市場預期在新冠疫情後時代，內地靈活用工模式將更受到企業的青睞。因應上述市場情況，海通國際、中信建投、安信國際等下調了人瑞人才的年度盈利預測。其中，中信建投預計集團2020、2021年收入分別同比增長25.9%、33.0%；經調整淨利潤分別同比增長27.5%、47.2%，對應市盈率分別為30、20倍。

各大行均維持買入評級

與過去三年的翻倍增幅相比，增速無疑有所放緩，但能逆風下持續增長，後市可望價值重修。更何況，人瑞人才估值較同業大幅折讓逾50%，作為內地靈活用工市場龍頭企業，現價估值便宜。目前，上述各大行均維持集團股份的「買入」評級，目標價介乎44.80至48.50港元。綜合投行目標價，相對集團於6月23日上午收報28.25元之溢價空間近六成。基於近日集團股價調整已深，相信已充份反映近期疲弱的投資氣氛和利淡消息。在長期增長前景保持下，宜逢低吸納。

集團新增長點潛力巨大

事實上，集團近期不乏利好消息。中信建投指，人瑞人才是國內最大的靈活用工企業，2019年靈活用工收入21.51億元 (人民幣，下同)，對比來看，業務流程外包 (Business Process Outsourcing, BPO) 收入僅5,175.3萬元，收入佔比2.3%，但業務流程外包呈快速增長趨勢，而2017年約167.2萬元，2017至2019年間的複合年收入增長率達456%。有見及此，集團於今年5月公佈與合作團隊成立兩家合營公司，以把握此業務的巨大發展空間，料BPO業務成為人瑞人才的新增長點之一。集團股份亦見獲第一上海首次發表報告點評，靈活用工屬於密集型供給的商業模式，先發優勢將作為行業中公司競爭的重要籌碼。在供給端，人瑞人才作為靈活用工平台的早期進入者，已掌握業內競爭優勢。因此第一上海建議「買入」評級，目標價訂於 56.00元。

聶振邦(聶Sir)

證監會持牌人

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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