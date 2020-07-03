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【異動股】長實升近2% 再獲李嘉誠父子增持

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長實集團(01113)再獲李嘉誠父子增持，股價今早跑贏大市，最新升1.9%報47.95元，重上10天線，成交近1億元。

長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實集團股份，涉資1.21億元。一間李嘉誠(環球)基金會全資擁有之公司於6月24日、6月26日、6月29日及6月30日，以平均價每股47.5525元、47.3462元、46.6933元及46.1828元購入長實共260.45萬股。

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