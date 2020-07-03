港股直擊 即巿股評

噚日揀咗隻恒指牛(57491)出嚟，喺朝早11點45分至12點正，見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)落到去超賣時就落場。按嗰段時間(57491)高低位做過$0.066/$0.063計，平均買入價為$0.0645。

期後，恒指升勢愈升愈有，最後更升逾600點，以全日最高位25124點收市，所以喺噚日下晝約2點10分至收市，恒指5分鐘圖上SlowSTC(14,3)都係處嚴重超買範圍，喺呢段時間(57491)高低價$0.087/$0.07，平均沽貨價為$0.0785，21.7%嘅Day trade賺幅即袋袋平安。

噚日臨尾都有講底話如果打算過夜，博恒指第二日再升嘅話，係可以嘅；不過當噚日隻稿交完無耐，25000點二話不說就輕易上破，但恒指道氣都仲未完，臨收市前最後嗰5分鐘，恒指出埋最後一口氣，將點數再向上推至25100點以上，仲要用全日高位25124點埋單。打算持貨過夜嘅話，唔貪心嘅都可能估噚日day trade埋就算，反正目標都係過25000點。

不過，貪心鬼都無乜嘢嘅，或者被噚晚美股走勢嚇一嚇啫；但到今朝恒指再嚟多次高開，開市報25319點，升195點；截至9點52分，恒指最高見過25383點，惜暫時走勢有啲高開低走，升幅曾一度收窄至升不足100點。

先望望恒指牛熊證街貨圖，首兩層熊證25100至25199點，以及25200至25299點嘅街貨已經被收回，呢兩層夾埋有相當於589張期指。最貼價層為25300至25399點，呢度有相當於629張期指。頭先mark過恒指高位暫為25383點，將呢層街貨層拆開以50點為一層睇，喺25300至25349點裡面嘅街貨已經全數死亡，呢度有相當於329張期指，總計今朝有918張期指已經玩完。

至於牛證方面，最貼價牛證層上移至24500至24599點，呢度就只得126張期指；而重貨區則為24200至24299點，呢度有相當於749張期指，按恒指目前(10點12分)嘅位置，仍然都係靠住253XX點附近游走。

睇埋恒指日線圖，噚日畫嘅「楔形」形態無變，「楔形」頂位置大約為27000點再高多100至200點到，目前恒指呈「十字星」，不過一日市未收，一日都未能夠用「十字星」作確認；換保歷加通道出嚟嘅話，就會見到今日恒指已觸及保歷加通道頂(25319點)，怪不得恒指好似食咗啖豬油咁，再細心啲睇就會見到保歷加通道口有開始拓闊嘅跡象，SlowSTC(14,3)由中軸向超買出發，安全起見可以等保歷加通道口確認拓闊，恒指有位再走嘅時候，先至再出手都未遲。

財不入急門呀！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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