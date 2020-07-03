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【異動股】中芯曾飆一成再創新高 高盛升價至42元

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中芯(00981)獲高盛升目標價，股價再創新高，一度高見34.7元，飆升9.8%，新造32.8元，仍升3.8%，成交有31.7億元。

高盛續對中芯盈利前景樂觀，估計2020至2025年盈利複合增長可達四成二，並相信兩年後可生產7納米晶片，到2024年更可進軍5納米，重申「確信買入」，目標價由23元，大升82.6%到42元。

不過，華虹半導體(01347)現跌2.9%；ASM(00522)微升0.4%。

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