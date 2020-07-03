港股直擊 即巿股評

隔晚美股繼續向好，道指收市升92點或0.36%，納指升0.5%再創新高。港股昨日急升近七百點後，今早再高開近200點。

恒指高開195點或0.78%，報25319；創近四個月高。

國企指數高開89點，報10146。

騰訊(00700)高開1.5元或0.3%，報520元，再創新高。

阿里巴巴(09988)高開2.6%，報220元。

平保(02318)高開1.4%，報81.05元。

中芯(00981)昨日急升17%，今早再高開5.2%，報33.25元，再創新高。