 
熱門：

今日 09:29 港股直擊 即巿股評

恒指高開195點創近四個月高 騰訊中芯再創新高

放大圖片

隔晚美股繼續向好，道指收市升92點或0.36%，納指升0.5%再創新高。港股昨日急升近七百點後，今早再高開近200點。

恒指高開195點或0.78%，報25319；創近四個月高。

國企指數高開89點，報10146。

騰訊(00700)高開1.5元或0.3%，報520元，再創新高。

阿里巴巴(09988)高開2.6%，報220元。

平保(02318)高開1.4%，報81.05元。

中芯(00981)昨日急升17%，今早再高開5.2%，報33.25元，再創新高。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads