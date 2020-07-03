港股直擊 即巿股評

美國就業數據強勁，推動隔晚道指曾飆逾460點，納指亦創新高，不過美國單日新冠肺炎確診病例新增逾5萬宗，美股升幅收窄，收市靠穩。港股昨日大升近700點後，今早或輕微低開。

道指曾飆469點，收市僅升92點或0.36%，報25827點；納指曾升1.53%，收市升0.52%，報10207點，續創新高；標指升0.45%，收報3130點。

美國非農職位6月新增480萬個，為1939年有記錄以來最高單月增幅，勝市彭預期；失業率由13.3%回落至11.1%，好過預期。

勞工部數據顯示，在截至6月27日的一周，美國首次申領失業救濟人數從148.2萬降至142.7萬，高於市場預期。

5月工廠訂單升0.8%，低於市場預期的9.7%。

美國貿易赤字在5月擴大9.7%，至546億美元，高於市場預期的530億美元。對華貿赤上升7.3%，至279億美元。

聯儲局公布，截至周三為止，資產負債表總額減少740億美元，至7.06萬億美元，是7周以來最低水平。主要因為外國央行通過掉期貨幣機制，持有的美元總額減少500億美元。

美國原油庫存上周大減超過700萬桶，推動油價向上，紐約期油升2.1%，每桶收報40.65美元；布蘭特期油漲2.6%，收報43.14美元。

疫情方面，約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，美國24小時內的新冠肺炎病例新增確診逾5.47萬宗，累積增至超過273.19萬；新增死亡713人，累積增至逾12.86萬。

美國參議院通過《香港自治法案》，將交由總統特朗普審議。白宮顧問庫德洛稱美國對中國非常不滿，將有出口限制措施。

美股今晚假期休市。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價格較本港上日收市個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報37.6元，較本港收市高0.3元；騰訊(00700)ADR收報516.87元，低1.63元；國壽(02628)ADR收報16.91元，低0.21元；中海油(00883)ADR收報9.03元，高0.04元；中石油(00857)ADR收報2.66元，高0.02元；中石化(00386)ADR收報3.35元，高0.03元；中移動(00941)ADR收報54.11元，低0.39元；聯通(00762)ADR收報4.36元，低0.01元；中電信(00728)ADR收報2.28元，無升跌。

ADR港股比例指數報25104點，較本港上日收市低水19點。恒指夜期收報25121點，較本港上日收市低水3點。港股昨日於下半年開局表現勇猛，以全日最高位收市，報25124，大升697點或2.85%。

焦點板塊

內房股：昨日整體造好，續有企業公布上月銷售，合景泰富(01813)6月預售額80.61億元人民幣，按年增加6.7%。中國奧園(03883) 6月物業合同銷售金額按年增長14.97%，首6月銷售額累計約508.7億元人民幣，按年下跌5.15%。

券商股：內地滬深股市昨日以過萬億元人民幣成交造好，券商走高。另外，外電報道，中信証券(06030)母公司中信集團將作為主收購方，購買中信建投(06066)的股份。不過兩家公司分別澄清，未獲悉有意信息。

焦點股份

長實集團(01113)：長和系創辦人李嘉誠及主席李澤鉅繼續增持長實集團股份，涉資1.21億元。一間李嘉誠(環球)基金會全資擁有之公司於6月24日、6月26日、6月29日及6月30日，以平均價每股47.5525元、47.3462元、46.6933元及46.1828元購入長實共260.45萬股。

維亞生物(01873)：據銷售文件披露，維亞生物(以8.15元至8.4元，配售1.3億股新股，籌10.6億元至10.92億元。配股價較昨收市折讓7.08%至9.85%。

神州租車(00699)：上汽香港分別向神州優車和Amber Gem，以每股3.1元，收購共6.13億股，總代價約18.98億元。

樂遊科技控股(01089)：外電引述知情人士透露，日本索尼(Sony)正考慮競購樂遊，並與一家財務顧問就競購樂遊的潛在事宜進行合作。

盈信控股(00015)：獲控股股東名成國際提私有化，每股註銷價為0.9元，較該公司停牌前收市價0.5元，溢價約80%。

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