即巿股評 港股直擊 中國財經

美股納指7月首個交易日報喜，收市報10154點，又創紀錄新高，2020年迄今上漲13.2%，惟遠不如深圳創業板指數的34.8%升幅。由於深創板首批註冊制IPO啟動，或刺激指數有力再上。

內地股市在新冠肺炎疫情穩定後表現理想，滬指及深成指已從3月谷底分別反彈16.77%和27.34%，深創板指數更累飆33.39%，早就攀越「疫市」前水平，並拋離滬深兩大基準指數。

然而，深創板指數估值仍不算貴，目前預測市盈率約37.35倍，低於過去5年市盈率均值1個標準差，比起納指的估值(較平均值高逾1個標準差)，實屬便宜。

附【圖】所見，深創板指數沿去年以來形成的上升通道發展，已收復2015年後大跌浪的61.8%，向下一個目標即黃金比率78.6%進軍，以此推算，較大阻力位在2550點至2600點附近。

深創板指數今年暫時跑贏全球主要股市，主要得益於兩個利好因素。首先，新經濟企業在疫情間成功抓住商機，股份獲追捧，除了耳熟能詳的資訊科技股，其實醫藥股亦是受惠一族，深創板網羅許多內地知名生物科技企業，從事疫苗、基因測序、體外診斷等業務，相關股份近月向好，已帶動醫療保健板塊取代資訊科技，佔深創板指數權重第一位，並於過去一年錄得約六成回報，為指數提供最大貢獻。

其次，深創板IPO早前通過採用註冊制，而醞釀多時的首批股份即將登場，截至假期前，深圳證券交易所公布已受理43家企業的IPO申請，因註冊制大大縮短審批程序，所需時間一般不逾3個月，預計第一批可於短期內亮相。

值得留意的是，深創板註冊制仿效上海科創板，包括上市價不受A股IPO定價上限為歷史市盈率23倍的限制；而漲跌停板幅度亦由10%調高至20%，加上掛牌頭5個交易日不設停板制度，這為企業上市估值提升帶來更多空間。科創板在去年7月啟動時，首批新股發行市盈率平均達53.4倍，在掛牌第一日股價炒上84%到400%。投資者都關注深創板註冊制能否複製「科創板行情」。

隨着深創板註冊制首批企業陸續招股，不排除資金先行炒作影子股。與科創板偏重科技及創新產業屬性比較，深創板覆蓋的行業範圍更廣闊，上述43家企業中，也有從事傳統經濟和受到股民歡迎的板塊，例如醫藥生產、互聯網服務、軟件和訊息技術、計算機及通訊設備等，佔受理企業超過三分一，現在深創板股份中若干影子股可買賣，有望為後市營造進一步上升動力。

疫情及改革對深創板是長線利好因素，當這批「新制」IPO企業公布招股，投資者應會預留巨額資金認購，期待像科創板股份開市暴漲的盛況再現，但其他股份由此可能承受一定資金壓力，恐怕會限制已錄得相當升幅的深創板指數短期表現。

信報投資研究部

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