即巿股評 港股直擊

美國6月ISM製造業PMI報52.6，數據高於市場預期，並創下1980年8月以來最大漲幅，反映美國製造業正顯著回暖。加上市場憧憬肺炎疫研發有進展，美股隔晚做好，只係以傳統股為主嘅道指轉跌收市，納指則再創收市新高。與此同時，A股亦連日做好，恒指重返100日線。

恒指高開高走，開市報24563點已經係半日低位，順利收復10日(24586點)及20日(24555點)線匯聚區，其後升幅擴大至416點，見半日高位24844點，重上100日線。恒指中午報收24788點，升361點；國指則升9931點，升172點。阿爺一直致力維護香港安定繁榮，即使唔少國家對於香港實施國家法頗有意見，但為咗證明國安法喺香港實施係唔會有負面影響，當然要先從股市着手，維穩又點可以鬆懈。淡友愈係睇淡個市，大市就更加要做好啲，估計呢個月恒指只要衝破24800至25000呢個大阻力位，26000點都無乜走雞。

人民幣回升，加上內地房屋銷售表現強勁，內房股今日有追捧，個別股份升勢更甚為顯著，升幅超過一成嘅內房股唔少。不過阿Man就無乜興趣睇呢個板塊，雖然今日嘅升幅係有啲睇頭，但都只不過係股價太殘而反彈，上面個個位都有蟹貨，寧願揀物管股，貪呢個板塊上面冇乜蟹貨，只係擔心高位配股抽水。

除咗內房股同物管股之外，中資金融股亦有起色，不過相對強勢嘅新經濟股同醫療股，金融股始終唔係阿Man杯茶，最怕急彈一兩日又無影，長期落後大市，一直都係有波幅，無升幅，個別股份更連波幅都欠奉，無謂浪費子彈。反而內地券商股會好少少，內地科創板上市股份持續增加，而跨境理財通亦會令兩地資金增加互動，券商應該多咗生意做，自然係受惠呢個政策嘅板塊。

美國嘅科技股炒到甩轆，唔少科網龍頭都創新高，香港呢邊嘅科網股亦唔輸蝕，騰訊(00700)跟美團(03690)齊創新高，只有一直未被納入港股通嘅阿里巴巴(09988)較為落後，始終少咗北水呢股動力，阿里嘅上升加度亦差得遠。其他科網股要留意微盟(02013)，之前受負面消息影響見回吐，但沽壓已消化，再創新高問題唔大。至於中美貿易爭拗處於風眼嘅中興(00763)，被美國列入危及國家安全的企業名單中，股價半日跌3.8%。話咗中興處於刀尖風口上，要避之則吉，反正市場上有咁多其他選擇，又何必將自己嘅錢置於咁明顯嘅風險之中。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)