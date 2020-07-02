即巿股評 港股直擊

恒指完成半年結，總括上半年，悲喜交集；悲的是突如其來的世紀疫情肆虐全球，令全人類活於惶恐之中，經濟陷於癱瘓，復元無期，現只屬稍作緩和，長遠仍未能掉以輕心。喜的是騰訊(00700)連同一眾新經股如美團(03690)，平安好醫生(01833)，阿里健康(00241)及部分物管股則創下52周新高，在騰訊再發揮王者本色及得到港交所(00388)的吶喊助威下，恒指在「六絕月」終擺脫跌市宿命，還大升1466點，並在半年結收復大量失地，上半年結仍要下跌13%。

美股方面，美股在半年結亦下跌2800多點；但科技及新經濟為主的納指則愈戰愈勇，更在「六絕月」創下52周新高。宏觀全球經濟在疫情肆虐下，復甦遙遙無期，影響更無法估算，全球經濟唯一出路，相信暫只能依賴以科技為主的「新經濟」及「宅經濟」，此現象料仍會持續一段時間，但投資者必須小心了解其業務性質及是否「炒過籠」。

筆者早前曾指出，儘管6月港股走勢一枝獨秀，無論美股如何大幅調整，香港仍然受惠強勁的北水支持；但投資者對後市應開始有點戒心，諸好消息已經反映。《國安法》的正式通過，相信有利香港的營商環境，至少法例一出，像去年逢周末的示威活動，料大幅減少，可免除各行各業的後顧之憂，逐步恢復常態，做生意的老闆亦敢投資，為經濟復甦注入一夥強心針。

筆者預計，當好消息消化完，大市需返回現實，及正視全球疫情後遺症衍生的禍害，尤其是美國，確實數字現階段根本沒有好轉跡象。港股於不同因素夾擊下，淡友或會借勢反擊，現暫希望7月首半月能突破25303點的高位，否則可能回調至23500點，築底再戰。投資者若未有任何入市心水，筆者建議現階段可轉戰新股市場，同期有18隻新股一齊招股，展開「混戰」，可留意集資額細及行業獨特，其中一隻歐康維視生物(01477)，擁有上述的優勢，以開發和研發最佳眼科療法為主體業務，行業獨特；集資額僅只15億，可算是「細細粒，容易食」，投資者不妨留意。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗