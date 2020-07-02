港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，納指創新高。港股假期後復市，今早隨A股造好，恒指返100天線。

恒指高開136點，報24563點已屬半日低，開市後升幅拉闊，返10天線(約24586點)和20天線(約24555點)滙聚，曾飆升416點，見24844點半日高，重上100天線(約24660點)。恒指中午收報24788點，升361點或1.5%，大市成交額891.74億元。

國企指數報9931點，升172點或1.8%。

A股亦造好，滬指半日升1.16%；深成指升0.86%。

藍籌股方面，港交所(00388)創新高，半日升2.4%；友邦(01299)升1.9%；滙控(00005)升1.2%。相反，創科(00669)跌0.9%；石藥(01093)跌0.7%；九倉置業(01997)跌0.7%。

焦點板塊

內房股：人民幣走高，加上個股銷售表現強勁，帶動板塊急升，融創(01918)飆12.9%；華潤置地(01109)升5.8%；金茂(00817)6月集團銷售額按年增長56.83%，半日飆13.4%；旭輝(00884)創逾兩年高，半日升12.4%；綠城中國(03900)升9%；花樣年(017777)飆18.6%。二線物管飆高，銀城生活(01922)飆20.5%；藍光嘉寶(02606)飆11.2%；時代鄰里(09928)創新高，半日升6.5%。

中資金融股：造好，建行(00939)除息，半日升1.2%；平保(02318)升2.1%；國壽(02628)飆7.4%，其A股升3.2%。憧憬內地企業科創板上市企業持續增加，內地券商股受追捧，信証(06030)升6.3%；光大證券(06178)升14.6%；中金(03908)升6.7%；中國銀河(06881)飆7.4%；廣發(01776)漲6%。線上金融股眾安在綫(06060)創近兩年高，半日升4.8%。

科技股：科網龍頭騰訊(00700)和美團(03690)創新高，半日分別升2.7%和2.4。另外，金軟(03888)飆4.6%；擎天軟件(01297)飆14.3%；友誼時光(06820)升6.4%；微盟(02013)升5.7%。硬件股以芯片業較突出，中芯(00981)傳A股明日定價，股價創新高，半日升9.3%；華虹(01347)升10.4%。

焦點股份

中興(00763)：遭美國列入危及國家安全的企業名單中，股價逆市受壓，半日跌3.8%。其A股跌0.88%。

香港電視(01137)：料中期轉賺，半日飆19.3%。

都市麗人(02298)：落鑊急彈，半日飆33.3%，成交量達4660萬股，當中市前錄一手3864萬股成交，每股作價0.48元。

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