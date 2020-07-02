港股直擊 即巿股評

Long time no see！Still safe？上半年幫自已計好數未？希望大家都係錄得正數啦。

明明坐緊巴士返工時，成程車都係陽光普照，就係落車嗰一個站之前嗰段路就忽然落起大雨，仲要唔少嘢架喎，係橫風橫雨嗰隻喎。落車時見到有個女仔企喺個巴士站度等雨停(少女好地地又點會日日帶遮出街呀)，又記得有一次唔係落好大雨嘅時候佢都有遮過我返公司，於是兩個女仔用一把個人size嘅遮急步行返公司，通常拎遮嘅人會傾向遮無遮嘅人多啲，於是...我依家...半個身同一隻大腳濕晒(條牛仔褲黐住條脾好濕呀~)。

依家9點54分，總算安頓好把遮，同搵啲紙巾係咁易抺下個身，電腦同電視一早開晒，睇返恒指下半年度首場交易日，恒指先升136點，報24563點；至依家升幅已經擴大至升347點，報24802點，最高暫時見24842點。港交所(00388)同騰訊(00700)繼續領軍，兩個齊齊創新高。

就咁聽恒指好似升得好勁咁，之但係喺日線圖上其實無見到有大燭上揚作突破，只係目前恒指現價升穿咗條100天線(24659點)，下方有10天線(24582點)同20天線(24553點)支持住，此前畫嘅「三角形」雖然消失咗，但就造咗一個新嘅「楔形」出嚟。唯一尚要考慮嘅就係SlowSTC(14,3)同14RSI處於50中軸水平，都係睇埋恒指牛熊證街貨圖先再作決定。

喺牛熊證街貨圖上見到熊證首兩層街貨24600至24699點，以及24700至24799點已全數被收回，呢兩層夾埋有相當於471張期指，絕對唔算多；至於24800至24899點呢度亦只係得185張期指，按依家10點9分恒指最高位仍然係24842點計，其實呢層街貨中，處於24800至24849點呢part已經/接近死亡，而呢度有相當於117張期指(有講過市場上係有發行商以50點為一層牛熊街貨睇嘅)，換言之，恒指開市後不消半個鐘已經將2.5層嘅熊證街貨殺晒，總數為588張期指。

牛證方面，最貼價層為24200至24299點，呢度就只有12張期指；稍為有睇頭嘅就要落到24000至24099點，呢度有相當於500張期指，反映資金過7月1日呢個假期買升都廢事行得咁近。按恒指目前處於247XX點，位置上係靠向熊證街貨，恒指再上行都唔係無理，反正恒指目前同「楔形」頂都仲有一段距離。

開牛熊搜尋器見到依家最貼價嘅恒指牛，收回價為24550點，雖然極高槓桿，好適合做Day trade，不過實在太貼價啦；恒指牛(57491)，收回價24048點，同現價有近700點差距，喺24000至24099點呢個範圍中屬高槓桿牛證之一，換股比率10000，有足夠嘅敏感度，只係爭恒指5分鐘圖上出現一個靚位入市，由開市到依家恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)都處於超買至嚴重超買範圍內運行。

BTW，唔知大家仲記唔記得我有位舊同事「燈神」，佢幾年前喺大約$460呢個高位接騰訊，坐到近期終於都見家鄉，仲要連環破頂；喺騰訊第一次穿$500時，我哋仲叫佢放咗隻騰訊請食飯，佢無理我哋。結果今朝Designer Ken同我講：「燈神」 放假前放咗隻騰訊啦。哦！唔怪之得今日再創新高啦！「燈神」真係「燈神」！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》及《輪證基礎筆記》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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