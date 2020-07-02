港股直擊 即巿股評

美國經濟數據好壞參半，加上聯儲局指美國經濟存巨大不明朗，但藥廠輝瑞(Pfizer)有份研發的新冠肺炎疫苗傳出正面消息，隔晚美股表現分歧，港股七一假期後復市，但料恒指低逾50點，在10天線(現處24541)及20天線(現處24515)拉鋸。

聯儲局指美國經濟存在巨大不明朗，投資者對經濟前景抱持審慎看法，道指反覆回吐，一度下滑99點，全日低見25713點。科技股抽高，亞馬遜與Facebook都漲逾4%，則推動納指創收市新高。道指反覆跌77點或0.30%，報25734點。標指升0.50%，收報3115點。納指漲0.95%，收報10154點。

Netflix股價飆升6.72%，亞馬遜與Facebook (fb)分別上揚4.35%和4.62%，Alphabet都漲1.69%。Beyond Meat宣布將在阿里巴巴(09988)在中國零售店出售Beyond Burgers，Beyond Meat飆5.7%。

美國聯儲局上月議息會議紀錄顯示，公開市場委員會(FOMC)官員認為，經濟前景充滿巨大不明朗因素，未來一段時期，局方有需要維持「高度寬鬆」(highly accomodative)的貨幣政策，重申將致力動用所有工具支持經濟。

ADP美國私企6月增加237萬個職位，少過預期290萬。ISM製造業指數升至52.6，高於估計。Markit製造業PMI升至49.8，高過估算。建築開支5月跌2.1%，跌幅是預期兩倍。

美國原油庫存從高位回落，加上製造業數據理想，抵消新冠肺炎確診人數上升的憂慮，國際油價周三上揚。倫敦布蘭特期油收市升76美仙或1.8%，每桶報42.03美元。紐約期油收市升55美仙或1.4%，每桶報39.82美元。

避險情緒降溫，國際金價周三從8年高位下滑。紐約8月期金早段曾升0.4%，收市倒跌1.1%，每盎斯報1779.9美元，前一天則升至逾8年高位。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價個別發展，騰訊(00700)ADR收報503.95元，升5.35元；滙控(00005)ADR折合港元計收報35.96元，跌0.24元；國壽(02628)ADR收報15.66元，微升0.06元。

阿里巴巴(09988)ADR收報209.22元，跌0.38元；網易(09999)ADR收報132.61元，跌0.99元；京東(09618)ADR收報232.52元，升0.72元

「三桶油」中海油(00883)ADR收報8.73元，升0.11元；中石油(00857)ADR收2.58元，升0.01元；中石化(00386)ADR收報3.24元，微升0.37%

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報52.25元，下滑0.05元；聯通(00762)ADR收報4.23元，微升0.04元；中電信(00728)ADR收報2.18元，微升0.01元。

ADR港股比例指數報24374，較周二恒指收市跌53點或0.22%。恒指周二收報24427點，升125點或0.52%。

焦點股份

中興(00763)：美國聯邦通訊委員會(FCC)，將華為及中興列入危及國家安全的企業名單，並限制美國電訊商利用聯邦政府資金，購買兩間公司的電訊設備。

香港電視(01137)：發盈喜，料中績虧轉盈賺不少於9000萬元，主要是不繼將客戶由線下轉到線上，愈來愈多的產品類別轉向網上購買及增加購買頻率；以及新型肺炎下，網上瀏覽量及業務量較預期增加，進一步提升首5個月銷售表現。

必瘦站(01830)：截至3月底止，全年純利多賺12.9%至3.6億元，每股盈利32.2仙。末期息29仙，另派特別息5仙。

福萊特玻璃(06865)：料上半年淨利潤大增60.9至80.1%，因受惠產能擴張和雙玻需求增加。