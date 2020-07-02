今日 08:38
重要通告
港股直擊
華夏文化科技(01566)公布截至3月底止業績，股東應佔溢利1.34億元，按年增加1.3倍；每股盈利0.15元。不派息。
期內，收入3.93億元，按年下跌37.91%。
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陸文
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陸庭龍
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財富管理
FaceApp爆私隱爭議 須留意存取權限
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本港金融人才倫敦求職激增 買樓興趣濃
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鄭文傑稱已獲英政府政治庇護
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納指創收市新高 道指反覆回吐逾70點
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