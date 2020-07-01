即巿股評 港股直擊

恒指2020年上半年最後一個交易日收24427，6月累飆1465，約6.4%，第二季則揚823，約3.5%。上半年高低位分別為29174及21139，波幅超過8000點，但累積仍要下跌3762，約13.4%。國内上證指數收報2984；深成指數創4年新高，收報11992。上證指數6月累升4.6%，次季漲8.5%，上半年則下滑近2.2%。6月美國納指升6%，道指及標普500指數分別升1.7%及1.8%。第2季道指升17.8%，是1987年首季以來最佳季度表現，標普500指數則有近20%升幅，創下1998年第4季以來表現最好的一季，納指升30.6%，創1999年第4季以來最大單季升幅。上半年道指及標普500指數分別跌9.6%及4%，納指仍升12%。下半年的股市又如何呢？

香港慘被成爲政治棋子

很明顯，香港股市上半年表現遠遜全球，最主要是美國政府重點為全方位「遏制中國之崛起」，而作爲全球最自由市場的香港就悲慘地成爲政治棋子。過去一年的政治動盪，社會撕裂，遊客卻步，百業蕭條，香港早已成爲全球首先經濟衰退的地區。加上疫情因素，當然是雪上加霜。可幸地，經過2003年SARS的慘痛經驗，香港能有效地漸漸挨過疫情。事實上，亞洲國家和地區，從SARS的經驗有所體會，對這次疫情的控制，相對上比較有效率。反觀狂妄自大的美國特朗普政府，控疫失當，到6月底的新冠病毒死亡人數已經超過12萬人，佔全球死亡人數的25%；以一個只佔全球人數4%的群體，新冠病毒死亡率竟然這麽高，赤裸裸地顯示特朗普政府的領導無方。

隨著「復工復市」，商業活動開始活躍，亞洲地區的最新經濟數據有轉趨鼓勵性的顯示：南韓6月製造業採購經理指數(PMI)由5月的41.3升至43.4；內地製造業活動6月官方PMI由5月的50.6升至50.9，是3個月最高；財新6月PMI由5月50.7升至51.2，是去年12月以來最高，亦是連續兩個月處擴張區間。國內經濟在後疫情時代持續修復，供給和需求兩側同步改善。本港5月零售業總銷貨價值臨時估計為268億元，按年下跌32.8%，較4月收窄3.3個百分點，連續16個月下跌。珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值跌幅最大，下跌69.7%，超級市場貨品則上升7.3%。反映本地疫情趨穩，加上政府放寬社交距離措施，必需品銷售額和餐飲業開始從低位回升…..

近日最吸睛的本地事件莫過於「港區國安法」之出現，成為香港政治局面變革的關鍵。國際商界和國際投資者普遍對國安法表示歡迎，因為這會結束香港社會動亂的「不確定性」。全球任何國家和地區都有「國家安全法」，「港區國安法」的叛國罪最高刑罰是終身監禁，但多個西方國家如美國的叛國罪最高刑罰是死刑。司空見慣地，美國及它的所謂盟國又持雙重標準，説三道四，並宣布撤銷香港的特殊地位。貿易是互惠互利的，任何制裁行動，都會使雙方受影響，中國亦表明會反制。香港是美國順差最大的經濟體，過去10年平均每年約300億美元，互相制裁，當然是美國的經濟損失大很多。

特朗普將有更多反華行動

然而，政治上它就另有算盤。白人警員「跪殺」黑人所引致的反種族主義浪潮蔓延全國，更發展為一場美國式文化改造，清算歷史上的種族主義遺痕，拆當年聯邦將軍雕像、改學校與機構名字，甚至有人提出將「白」宮改名爲「黑」宮。華盛頓州西雅圖市居然有示威者佔領附近多個街道區，成立「國會山莊自治區」，儼然成爲「國中之國」，已差不多一個月了，地方政府就是不聽命於聯邦政府。特朗普說要簽訂行政命令來對抗，但隨時會掀起更多的衝突。爲了轉移國内不滿視線及騙取鷹派反華選票，特朗普政府將會有更多反華行動，例如指示它的附庸國如日本、印度等在周邊搞小動作。事實上，地緣政治充滿太多不確定因數：東亞的朝美核武談判、南亞的巴印之爭、中亞的土敘爭拗、俄美在全球之政治角力，如中東以巴局勢、伊朗沙地爭霸、俄烏邊境之爭、南美委内瑞拉之反對派崛起、鄰近地區南美智利之反政府暴動等等，背後有否不同政治勢力在支持？會否發生小型的擦槍走火呢？這些都是不可以掉以輕心的。

短中長值博板塊

綜合上述的混亂情況及不穩事態，股市雖然面對眾多不明朗因素，但多國為抗擊疫情而實行「無限量寬」，力度比2008年金融海嘯後還厲害，環球資金充裕，很多游資尚未流入股市，故股市縱使短期或有調整，其後仍有機會做好。況且現時十年期美國國債孳息率已從2厘以上瀉至上周五0.6厘，因此就算企業盈利差强人意，股票估值仍可以有所提升。板塊範疇，從短線角度分析，因「限聚令」放寬，加上各國仍然封關，只能留港消費，本地餐飲和内需消費額隨時有報復式的反彈。中長線方面，世紀疫情下，造就了網絡平台的突出表現，如網絡零售、網絡教室、網絡醫療等；憧憬疫苗成功研發，優質生物醫藥會受追捧；在新一波軍備競賽開始，軍事工業將會受惠；自美國禁止芯片類出口及打壓華爲5G，國内5G及高科技更有所特破，相關概念可以考慮；中美貿易戰影響出口，國内不斷催谷内部消費，加上疫情過後，中產階級的消費能力隨時爆發出來，因此内需板塊將會得益；現時大部分國家關心的環保概念也值得留意。當然，下半年全球充滿太多不確定因素，如各國疫情的受控情況，會否有第二波？地緣政治發展如何？各國「復工復市」步伐的進展等等。預計消息或謠言將會滿天飛，隨時導致比較大幅度的震盪。所以讀者一定要衡量個人的風險胃納，緊貼時事，適時調整投資組合......

黎永良