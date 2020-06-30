港股直擊 即巿股評

中國6月份PMI比預期佳，港股連跌三日後回升，恒指收報24427點，升125點或0.52%，成交有1224.9億元。

北水流入加快，由上日淨入5.7億，大幅增加至52.19億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

騰訊(00700)為北水淨入最多個股，全日有18.75億元淨入；舜宇(02382)亦有3.08億元淨入；微盟(02013)則有1.2億元淨買； 中興(00763)、小米(01810)和美團(03690)分別有1.14億元、9783萬元和1608萬元淨入；但中芯(00981)全日有3億元淨沽。

醫藥股威高(01066)全日有4.21億元淨買；折讓近8%配股的藥明生物(02269)有2.96億元淨入；今日急升12%的錦欣生殖(01951)則有1.98億元淨買；維亞生物(01873)也有1.91億元淨買；微創(00853)有4191萬元淨入。

又創新高的港交所(00388)，全日有7.61億元淨買；建行(00939)錄3.9億元淨入；但滙控(00005)全日有3.54億元淨沽，為今日最多淨走個股；融創(01918)亦有3237萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:中芯、騰訊、建行、舜宇、小米、港交所、藥明生物、滙控、融創及美團。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中芯、港交所、威高、維亞生物、中興、微創、錦欣生殖、小米及微盟。