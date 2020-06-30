港股直擊 即巿股評

中國6月份PMI比預期佳，港股三日累插六百點後，全日反覆偏好，收市回升過百點。總結上半年恒指累瀉3762點或13.3%，跑輸亞洲區內主要股市。

隔晚美股道指急彈580點，恒指今早高開166點，報24468，最多曾升297點，高見24598，但10天線(現處24541點)及20天線(24515點)附近有阻力，加上美股道指期貨轉跌，港股午後亦升勢不保，一度轉跌29點，低見24271，之後又止跌回升，最終升過百點收市。恒指收報24427點，升125點或0.52%，國指收造9758，微升不足1點或0.01%，大市成交額1224.9億元。

全日大市上升比例55%，下跌比例為45%。

7月期指收造24247，升187點或0.78%，低水180點，成交有11.15萬張。

經過3月份全球大跌市後，恒指第二季回升823點或3.5%；全個6月份恒指升1465點或6.4%。

總結恒指上半年累瀉3762點或13.3%；國指插1409點或12.6%。50隻藍籌股中，上半年只得六隻股份錄得升幅，包括中生製藥(01177)、騰訊(00700)、港交所(00388)、創科(00669)、恒安(01044)及恒隆地產(00101)，累飆33.9%、32.8%、30.4%、19.3%、9.4%和7.4%；表現最曳首三位分別為太古(00019)、聯通(00762)及滙控(00005)，分別累插43.2%、42.9%和40.5%。

另外，亞洲股市上半年大致受壓，日經255指數累挫5.8%；澳洲股市插11.8%；韓國KOSPI挫4.1%；台灣加權指數跌3.1%；上證指數跌2.2%；深成指卻飆14.7%。

中國製造業活動持續處於擴張水平。國家統計局公布，6月中國製造業採購經理指數(PMI)升至50.9，較上月升0.3個百分點，創3個月高，並高於市場預期的50.5。

藍籌股今日大致造好。騰訊升2.6%；滙控微漲0.4%；昨獲摩通升目標價的港交所，盤中再破頂，全日升3.1%；建行(00939)升0.6%；國壽(02628)走高0.3%；但友邦(01299)下滑0.1%。

焦點板塊

濠賭股：澳門5月酒店入住率大跌，但濠賭股仍跟大市造好，銀娛(00027)升3.8%，為今日升幅最大藍籌；金沙(01928)也漲0.7%；美高梅(02282)飆6.4%；新濠(00200)漲0.9%；永利(01128)升2.6%；澳博(00880)漲0.7%。

醫藥股：個別表現續醒，維亞生物(01873)大升15.7%；錦欣生殖(01951)收購武漢黃浦醫院75%股權，全日急飆12%；基石(02616)升2.8%；康龍化成(03759)再創上市高，全日漲3%；石藥(01093)升2.2%；但藥明生物(02269)折讓7.9%配股籌逾61億元，全日挫4.6%。昨日首掛大升一倍的康基醫療(09997)再升8%。

汽車股：表現續弱，吉利(00175)跌0.7%；華晨(01114)挫3.5%；廣汽(02238)降2.8%；長汽(02333)跌0.8%；東風(00489)降1.3%；但比亞迪(01211)則今日升0.3%，亦是上半年表現最叻國指成分股，累飆54.1%。

焦點股份

雅生活(03319)：全日插6.5%，成交有3.7億元。瑞銀發表報告稱，雅生活獲批一年內發新股，料對股價短期有壓力。

九興(01836)：上日大跌逾一成一，今日再瀉8%。花旗昨日轉軚睇淡，評級由「買入」轉「沽售」，大劈目標價42.4%至7.6元，因Nike季度業績顯示九興面臨銷售疲弱風險。

TCL電子(01070)：全日大升13.8%。公司向母企收購TCL通訊，同時25億售電視機代工業務。

耀才證券(01428)：收市急升15.2%。集團公布，截至3月底止全年股東應佔溢利4.71億元，按年增長6.82%。每股盈利27.75仙。末期息每股派28仙，連同特別息每股80仙，合共派1.08元。

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