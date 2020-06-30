即巿股評 港股直擊

騰訊(00700)日前舉行遊戲發佈會，當中備受關注的人氣遊戲《地下城與勇士》(簡稱DNF)手遊版，將於8月12日正式推出。DNF電腦網遊版已推出市場10多年，對玩家吸引力不減，市場期待手遊版有望延續強勁表現。據遊戲開發商介紹，DNF 自05年推出至今，毛收入達150億美元。市場估計全球遊戲註冊用戶達6至7億，而中國地區由騰訊代理發行。

騰訊指，DNF手遊版已獲5千萬名內地玩家預約登記。彭博分析員以此數據進行估算，假設DNF月度活躍玩家能達到5千萬人的話，以付費玩家比率5%、及騰訊同類型角色扮演遊戲過去4季年化ARPU中位數計，開發商Nexon年度銷售收入可望達到500億日圓(折合約近36億港元)。

有券商早前亦估計，連同另一隻重磅遊戲《英雄聯盟》手遊版，料至明年底將為騰訊帶來共250億人民幣收入。

雖然市場對騰訊遊戲收入偏向樂觀，但股價已升至500元高位，相信不少投資者或會抱著不知如何是好的心情: 未沽貨的又擔心股價高位回吐，已沽貨的又怕股價再破頂。如果你也有這樣的想法，不妨考慮以較保守條款的騰訊認股證部署，尤其是近日新登場、換股比率500兌1騰訊認股證或更為適合。

情況1: 仍持有騰訊正股，但擔心正股於歷史高位有阻力，希望對沖下跌風險

投資者可考慮以騰訊認沽證(15320)部署，行使價490.9元，2022年底才到期。條款特點為貼價、年期長，時間值損耗低(每日僅0.1%)，而由於換股比率為500，輪價面值亦相對低，目前仍處於0.25元以下。雖然實際槓桿約1.8倍，對於短炒投資者來說或嫌較低，但對於已持有正股或相對保守的投資者來說，持倉心理壓力變相亦相對較輕。

情況2: 已沽出正股獲利，但擔心騰訊再展升浪

投資者可先留意本周四上市的500兌1騰訊認購證(15406)，行使價500.05元，也是十分貼價及長年期的選擇，行使價500.05元，2022年10月底到期。如早前已沽出正股獲利的投資者，認為正股回吐後將再上升的話，不妨考慮將從正股鎖定的部份利潤，投入此類相對保守的認股證，便不怕錯過騰訊的「破頂之旅」了。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

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