即巿股評 港股直擊

上半年港股你可能話難玩，又可以話好易玩。1月強勢股領放，直至新冠肺炎漫延至美國，觸發全球股災，不足一個月大跌三成的股份多不勝數，有紀律的基金經理一定會做止蝕（止賺），而我的第一季恒綜強勢股組合也由贏變輸，最終十隻股份全部要執行15%止蝕。現在回看，你可以說，很多股票也回升甚至高於疫情前水平，當初不止蝕反而獲得最後勝利！我認為這就是炒股票最大誤區，就是用錯的方法贏了錢；用正確的方法去確認虧損，這最終令你毫無章法，輸錢歸咎欠運，贏錢當然以為自己眼光準。

3月尾至第二季大升回升，初期大家半信半疑，以早前的強勢股率先勁彈，之後是大量落後「價殘股」炒上，甚麼估值修復確實一度成為主題，這些都是一般散戶認為炒得「最舒服」的股票，加上新經濟大熱，於是人人識講「怕執輸」(FOMO)現象！但其實也反映進入這輪反彈市的尾聲。第二季真正大幅跑贏的，仍然是強勢股，RA+周線輪動圖一直是醫療保健及科技板塊最強，所以第二季要跑贏恒指實在很易。第二季恒綜強勢股組合最新累漲近三成三，其中以微創(00853)及威高股份(01066)均升逾八成表現最好；維達(03331)升48%，金山軟件(03888)及澳優(01717)升近四成，麗珠(01513)也升三成七。50萬元本金的強勢股模擬組合年初至今錄得9.7%回報。

第三季同樣用過往方法打造組合，即過去12個月表現最好的恒綜股、20日平均成交額多於2000萬元、預測市盈率及預測股息率區間均低於1標準差；分析員評級數目要5個以上。如無意外，第三季組合10隻股份將會是：維達、新高教(02001)、比亞迪電子(00285)、舜宇光學(02382)、中國重汽(03808)、騰訊(00700)、石藥(01093)、永達汽車(03669)、比亞迪股份(01211)及華潤啤酒(00291)，未見有傾重在個別板塊。

A股牛市部署ETF

現在港股日日都好大誘惑，除非第三季再有巨型黑天鵝，否則港股有排炒，最大原因是A股正明顯處於牛市，特別是深圳股市，這我已多番指出。中港題材基本上是互通的，故在6月11日的下半年投資展望網上講座上，我介紹一般散戶部署南方A50(02822)以及多隻聚焦強勢A股的主題ETFs上，包括：中國雲算(02826)、中國生科(02820)、中國電車(02845)、中國潔能(02809)、中國消費(02806)及中國龍網(02812)。

錦欣生殖、愛帝宮

中資券商研究報告影響愈多愈大，好似近期多家出報告唱好錦欣生殖(01951)，股價即大升；另外要留意愛帝宮(00286)，被視為全國月子服務龍頭，內地人很花得錢在「坐月」照顧上，否則恨老公一世！愛帝宮2019年毛利率43.8%，高入住率帶來規模效應，有券商預測2021年盈利急增1倍至2.78億元，預測市盈率不足10倍。幾年前的開放二胎政策成效一般，到近月內地多地出台政策鼓厲生育，似國策上加大力度，錦欣生殖及愛帝宮具市場稀缺性，值得跟進。

羅崇博(杜比)