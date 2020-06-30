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【異動股】大快活午後曾飆5% 派息比率大增

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大快活(00052)上財年少賺66%，但派息比率卻大增至155%，推動股價午後升幅擴大，最高見過17.78元，飆5.2%，新造17.62元，升4.3%，成交金額413萬元。

集團宣布，截至今年3月底止年度業績，股東應佔溢利6086.7萬元，按年下跌66.18%，每股盈利47.03仙。

派末期息50仙，按年減少38.27%，全年合共分派股息每股73仙，派息比率約為155%，2019財年派息率為84%。

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