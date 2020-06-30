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外電引述知情人士報道，龍湖地產(00960)主席吳亞軍已把家族理財室交給其女兒蔡馨儀管理。

消息稱，蔡馨儀已取代張艷，擔任雙湖資本的執行長，而吳亞軍的龍湖集團多名高層也加入了該公司，輔助蔡馨儀。

在2018年，蔡馨儀還在清華大學攻讀電腦科學碩士學位時，吳亞軍就把其地產王國的很大一部分股權轉給女兒，現年56歲的吳亞軍如今正在讓她為管理135億美元(約1053億港元)財富做準備。

消息說，雙湖資本自2013年成立以來，張艷就開始擔任負責人，並於最近離開了公司。