港股直擊 即巿股評

內地6月PMI好過預期，加上隔晚美股道指急彈580點，港股連跌三日逾六百點後，今早亦回升超過兩百點，仍受制10天(現處24550點)及20天線(24520點)。

恒指高開166點，報24468，最多曾升297點，高見24598，但10天線及20天線阻力大，大市升幅收窄，升幅曾縮127點，低見24429，臨近午市重拾動力，最終半日升逾兩百點收市。恒指半日收報24516點，升215點或0.9%，國指中午收造9818，升60點或0.62%，大市成交額597.09億元。

中國製造業活動持續處於擴張水平。國家統計局公布，6月中國製造業採購經理指數(PMI)升至50.9，較上月升0.3個百分點，創3個月高，並高於市場預期的50.5。

藍籌股大致造好，騰訊(00700)中午升2.8%；滙控(00005)升1%；昨獲摩通升目標價的港交所(00388)，盤中再破頂，中午升3.2%；建行(00939)升1.3%；國壽(02628)走高0.9%；但友邦(01299)跌0.6%。

焦點板塊

濠賭股：澳門5月酒店入住率大跌，但濠賭股仍跟大市造好，銀娛(00027)半日升3.6%，為升幅最大藍籌；金沙(01928)也漲2%；美高梅(02282)也揚3.5%；新濠(00200)漲3.5%；永利(01128)升3.1%；澳博(00880)漲1.2%。

醫藥股：個別表現續醒，維亞生物(01873)大升16.1%；錦欣生殖(01951)收購武漢黃浦醫院75%股權，半日急飆13.4%；基石(02616)升2.4%；康龍化成(03759)再創上市高，中午漲2.1%；石藥(01093)揚2.2%；中生製藥(01177)微升0.4%；但藥明生物(02269)折讓7.9%配股籌逾61億元，中午跌3.8%。

內房股：普遍跑輸大市，碧桂園(02007)跌0.6%；融創(01918)下滑1.5%；龍湖(00960)降1.2%；恒大(03333)微跌0.1%；奧園(03883)降2.1%；旭輝(00884)下滑1.1%；合景(01813)挫2.5%；華南城(01668)上財年少賺19%，半日插6%。

焦點股份

TCL電子(01070)：中午大升8.1%。向母企收購TCL通訊，同時25億售電視機代工業務

耀才證券(01428)：半日急升16.7%。集團公布，截至3月底止全年股東應佔溢利4.71億元，按年增長6.82%。每股盈利27.75仙。末期息每股派28仙，連同特別息每股80仙，合共派1.08元。

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